禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

▲禾聯家電14日開心迎接30週年到來，旗下YAMADA山田家電推出全新變頻空調，並請到國民姊夫AKIRA為代言人；新品不僅採用環境永續的R32環保冷媒，其「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」四大功能也深受喜愛。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

台灣智慧家電大廠禾聯碩喜迎30週年，14日歡慶同時，盛大舉辦2024年度新產品發表會，以「禾聯30，永續未來」為主題推出空調、液晶顯示器、冰箱、綜合小家電等，性能也大大升級；另外也向大家揭開旗下日系風格YAMADA山田家電今年隆重推出的新品全新變頻空調，採用環境永續的R32環保冷媒，就是想讓消費者可以好好享受清新健康好空氣。

▲禾聯碩營業處總經理洪堯鴻(左一起)、中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平、產品代言人AKIRA，禾聯碩董事長蔡金土、總經理林欽宏、三宅健司總經理一同出席「YAMADA山田家電空調新品暨代言人發表會」。（圖／YAMADA山田家電提供）

YAMADA山田家電總經理林欽宏提到，「2021年的時候山田家電就已經在市場推出，早期我們推出的是小家電，主要是以日式的簡約風格為概念，除了設計非常美之外，無論搭配家中裝潢或屋內設計都能完美呈現。那我們這次推出山田空調，也是延續這樣設計，所以我們把日本美學概念拉進來；另外還特別請到日本廣告設計公司「三宅健司」一同合作，重新來設計我們的CIS，進而帶出品牌的信賴感及產品簡潔的工藝美學，也希望能讓大家感受到我們是一個非常具有溫度的品牌。」

▲YAMADA山田空調代言人AKIRA大方分享升格為爸爸後的幸福生活，提到有了孩子以後對於家中的空氣品質更加重視與要求。（圖／YAMADA山田家電提供）

YAMADA山田變頻空調強勢登場，擁有「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性的全方位設計。並請到國民姊夫AKIRA為代言人，AKIRA也大方和我們分享自己對人生與夢想的追求，與山田空調想傳達給消費者的信念不謀而合；同時鼓勵大家要擁抱過去並且勇敢追夢，而現在升格為爸爸的他，分享起與老婆和寶貝兒子在家的相處時光，臉上也洋溢著幸福笑容。AKIRA說，「我覺得銀離子濾網非常棒，因為現在我們和小孩在家的時間變得非常多，所以能夠過濾細菌這一點，對我來講是非常重要的。那這次的銀離子濾網也擁有這個功能，因此讓我感到安心，可以守護我們全家人健康。」

▲YAMADA山田家電推出全新變頻空調，採用環境永續的R32環保冷媒，加值你的美好生活。（圖／記者吳杰澄攝）

▲YAMADA的各樣家電產品擁日系簡約美學外型，兼具實用功能受到消費者喜愛。（圖／記者吳杰澄攝）

記者會上也安排了有趣的互動小遊戲，AKIRA展現幽默親切魅力；同時特別邀請到「EXPG STUDIO TAIPEI」學員們，帶來放浪兄弟經典歌曲「Be The One」，活力演出更增添活動精彩。禾聯家電深耕台灣30年，秉持ESG永續發展理念，不斷開發出節能、智慧化產品，期盼為消費者創造更優質使用體驗，並打造智慧美好生活。