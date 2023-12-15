YAMADA山田變頻空調強勢登場！國民姊夫AKIRA代言助陣分享家電美好生活

▲(左2)洪堯鴻營業總經理、(左1)中華民國電器商業同業公會全國聯合會廖全平理事長、(中)YAMADA山田空調代言人AKIRA、(中)蔡金土董事長、(右2)林欽宏總經理、(右1)三宅健司廣告設計有限公司三宅健司總監，一同出席「2024空調新產品暨代言人發表會」。

圖、文／YAMADA山田家電提供

台灣智慧家電大廠禾聯碩股份有限公司(股票代碼5283)，其集團旗下日系風格「YAMADA山田家電」，於昨(14)日舉行「2024空調新產品暨代言人發表會」。YAMADA空調致力於研發符合台灣氣候及消費者需求的產品，以簡約質感日系風格著稱，今年隆重推出全新變頻空調，採用環境永續的R32環保冷媒，及具有「箔金御守、銅管守護、四驅風動、寒風對策」等功能，兼顧舒適度與高耐用性之全方位設計，讓消費者可以好好享受清新健康美好的空氣。另外也將品牌CIS重新塑造，與日本廣告設計公司「三宅健司」合作，帶出品牌的信賴感與產品簡潔的工藝美學，冷色調更增加清爽感。重磅邀請國民姊夫、日本EXILE放浪兄弟成員AKIRA擔任年度空調代言人，全面布局提升日系質感，更為山田空調注入嶄新的能量。以「YAMADA加值你的美好生活」為信念，讓山田空調提升家裡的舒適感，使家變成最美好且幸福的所在。

本次YAMADA山田空調，邀請到了AKIRA擔任年度空調代言人，在於他對人生與夢想的追求，與山田空調想傳達給消費者的美好信念不謀而合。全球首播的山田空調廣告，演繹AKIRA人生各個階段的自我探索與歷程，在追尋美好生活的同時，難免會遇到挫折與徬徨，但只要相信自己，將過去的經驗轉化成未來的養分，改變且轉念就能迎向美好。如同山田空調捨去一切繁雜，只想帶給消費者彷彿置身於山林田野間的好空氣。

AKIRA於記者會活動現身，分享自身體悟，鼓勵大家要擁抱過去且勇敢追夢，感謝過去的自己才能成就現在的自己。而現為人夫且升格為爸爸的他，很滿意現在的生活狀態，也很珍惜與老婆以及寶貝兒子在家的相處時光。非常注重空氣品質及舒適體感的AKIRA，對於山田空調的各項貼心設計都很喜歡，特別喜歡「箔金御守」及「銅管守護」功能，可加強空調銅管及蒸發器，延長機體使用壽命能更耐用。能更安心的在家享受健康清新且舒適的空氣，讓山田空調加值家人美好生活！

山田空調記者會活動現場也安排了有趣的互動遊戲，更讓大家看見居家暖男AKIRA的親和力與十足的魅力。也特別邀請其經紀公司LDH所經營的舞蹈歌唱專業培訓學校「EXPG STUDIO TAIPEI」的學員們，擔任此次活動的表演嘉賓。表演放浪兄弟經典歌曲「Be The One」，其歌詞的意念更象徵著山田空調與代言人AKIRA要傳達的美好信念，魅力四射且滿滿活力的演出更增添活動的精彩！