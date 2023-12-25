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男子遭未婚妻控告「強姦」！　陸法院判處3年：非法定結婚

▲男子被未婚妻控告強姦。（圖／翻攝自微博）

▲男子被未婚妻控告強姦。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西法院今（25）日公開宣判一起強姦案，被告席姓男子因犯強姦罪，一審被判處有期徒刑三年。被害人為席姓男子的未婚妻，其稱遭對方在住處強行發生性關係。一審法院認為，被告違反被害人意志，強行發生性關係，構成強姦罪，依法判處被告有期徒刑三年。

據《澎湃新聞》報導，2023年1月30日，席姓男子與被害人經當地婚友社介紹認識；5月1日雙方訂婚婚約；5月2日下午，在社區的房屋內，席姓男子不顧被害人的反抗，強行與被害人發生了性關係。被害人於當晚打電話報警；5月5日警方對席姓男子採取刑事拘留強制措施。

▲男子被未婚妻控告強姦。（圖／翻攝自微博）

▲▼席姓男子與被害人依當地習俗完成訂婚。（圖／翻攝自微博）

▲男子被未婚妻控告強姦。（圖／翻攝自微博）

報導指出，席姓男子的母親表示，27歲兒子和24歲女子舉行訂婚宴，男方給了女方一半彩禮10萬元（人民幣，約台幣44萬元）和一枚7.2克的金戒指，並承諾結婚一年後，面積90多平方公尺的婚房房產證上會加上女方名字。

男子的母親說道，「發生性行為後，準媳婦當天要我兒子馬上回家要房產證，加上她的名字，把後面迎娶時要給的另外10萬元彩禮給她。當時我們沒有那麼多錢，房產證也不在手上，她就鬧情緒，要告我兒子強姦。」

她補充，「5月4號，我當著民警的面寫了保證書，承諾給她加名。5月5號家人拿回來房產證，但女方說晚了，說不珍惜她。法庭定罪的理由是女方反對婚前性行為。可我兒子沒有強姦她，兩人是自願的。」

法院經查證，被告與被害人未在民政部門登記結婚。雙方的訂婚行為屬於民間習俗，並非法定登記結婚，因此法律上兩人不存在任何婚姻關係。席姓男子的母親明確表示，不接受一審判決，當庭就提出上訴。

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