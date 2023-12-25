謝志忠宣傳車墜落影片曝！會車無護欄保護　摔10公尺邊坡

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市第八選區立委候選人謝志忠的宣傳車，今（25）日上午在新社區發生墜落10公尺邊坡意外，造成魏姓駕駛受傷，幸無生命危險。案發時的行車紀錄器曝光，原來是宣傳車要與對向車輛會車，山道狹小，宣傳車才不慎從水泥護欄的缺口處墜落。

▲台中市立委候選人謝志忠的宣傳車不慎滑落邊坡。（圖／民眾提供）

行車紀錄器顯示，該處通道窄小，僅能讓2車勉強會車，一旁的懸崖均有水泥護欄保護來往人車，但恰巧宣傳車停的位置缺少護欄，待車輛通過後，疑未注意前方並無護欄，往前行駛便墜落邊坡。

▲宣傳車墜落處無水泥護欄保護。（圖／民眾提供）

警方調查，今天上午10時59分，魏姓駕駛（37歲）駕駛宣傳車沿新社區美林路往台21線行駛，與對向小客車進行會車，魏男不慎滑落邊坡。魏男原受困車內，經救護人員到場將他拉出脫困，初步檢視身上有多處擦挫傷，送往東勢農民醫院救治。

小客車駕駛賴姓男子（49歲）經警方酒測，沒有飲酒情形；魏男因送醫治療，由醫院抽血檢測，目前仍在調查。

▲▼救護人員到場將受困的魏男拉出。（圖／民眾提供）

謝志忠透過競選辦公室表示，據目前掌握狀況該名駕駛身上多處擦傷、意識清楚，將會盡力提供最好的醫療資源給予該名夥伴，將暫停今天下午所有選舉行程，並前往醫院探視，願受傷的夥伴早日康復。