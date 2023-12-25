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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普曾批台灣人搶工作　蕭美琴：台灣永遠是不可替代的

▲民進黨副總統候選人蕭美琴於電視政見發表會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普預計參選2024美國總統大選，他今年接受美國媒體訪問時，批評台灣搶走美國半導體工作，並稱「我們早該阻止他們」。對此，民進黨副總統候選人蕭美琴今（25）與青年座談時被問到這個問題，直言川普有些政治語言，但她一直跟美國人說：不管再怎麼補貼，台灣永遠是不可或缺、不可替代的。

蕭美琴今天晚間出席「新竹青年見面會」，與立委候選人林志潔、曾聖凱同台。有學生會中詢問，川普明年可能當選美國總統，但他今年說台灣人搶走美國的工作，應該阻止他們（台灣人），台灣要如何應對川普說變就變？

蕭美琴回應，在華府的經營之道，就是絕對不會去介入或評論他們兩黨之間競爭的問題，「但是我們需要在意的是，台灣的利益能不能夠維持」，川普有一些政治語言，當然每一個候選人都會有，在台灣競爭的過程中，也是有一些人有疑美論、疑台論、疑什麼，其實選舉過程中都會出現，但最重要的是，確保雙方之間的合作，能夠不間斷，台灣的利益能夠守護。

蕭美琴說，對於有關「搶工作」的題目，她一直跟很多美國人講，「你們再怎麼補貼，台灣永遠都是不可或缺的，也是不能夠替代的」，因為台灣不是只有一家公司，台灣是一整個產業鏈、生態系，能夠造就台灣今天，甚至包含人才、很多的要件，才造就現在在全球的競爭力，絕對是不會在短期內被替代的角色，這一點她是有自信的。

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