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日本「東大宅男」兼職當牛郎！業績破1800萬　1年就成紅牌

▲▼就讀於東京大學的江助（えーすけ）入行男公關短短一年，就成為店內業績前3名的紅牌。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

▲就讀於東京大學的江助（えーすけ）兼職當男公關。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

記者張方瑀／綜合報導

日本新宿一名男公關（俗稱牛郎）僅入行一年就創下月收1800萬日圓的紀錄，而這位男公關，實際上竟是東京大學物理工程系大四學生，他利用課餘時間兼差，沒想到優秀的邏輯與對談能力，竟讓他瞬間成為店內紅牌。

綜合日媒報導，就讀於東京大學的江助（えーすけ）入行男公關短短一年，就成為店內業績前3名的紅牌，最高紀錄是一個月業績衝破1800萬日圓（約台幣400萬元）。他也分享了身兼東大學生和男公關的心路歷程，並提到東大的學歷其實對男公關的工作非常有幫助。

▲▼就讀於東京大學的江助（えーすけ）入行男公關短短一年，就成為店內業績前3名的紅牌。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

▲江助國高中時期並不懂得打扮。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

江助說，高中時期的他對外表打扮完全沒興趣，只知道認真念書學習，「當時對自己沒有自信，對外表抱有自卑感，所以也無法和女孩子建立關係，當然也沒有機會出去玩，所以就把學習放在最優先的位置。」

當他考上東大之後，開始學習保養打扮，逐漸有自信之後，也在大學二年級交到人生第一個女友。東大的學生在課餘時間通常都會選擇當家教，或者是到知名企業實習，但江助說，在大三時有個朋友問他要不要當男公關，當時是抱著試試看的心態投入，沒想到卻非常有趣。

▲▼就讀於東京大學的江助（えーすけ）入行男公關短短一年，就成為店內業績前3名的紅牌。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

▲▼江助入行一年就成為店內業績前3名的紅牌。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

▲▼就讀於東京大學的江助（えーすけ）入行男公關短短一年，就成為店內業績前3名的紅牌。（圖／翻攝自IG、TikTok／@ut_darlin_idol）

江助表示，他從高中到大學，身邊的人全是菁英，「男公關和一般的打工、工作實習，還有東大是完全不同的兩個世界，但男公關的世界能遇到各式各樣的人，每天都很刺激也很開心，視野也更加開闊。」

江助指出，能讓他在男公關界脫穎而出的關鍵，其實是過往學習時培養的思考邏輯與說話方式。他提到，自己會充分利用「東大學生」這個頭銜來接待客人，「向客人表明自己的學歷、有意識、有邏輯地說每一句話，與此同時，當客人說出自己不知道的事情時，也要盡力以『笨蛋』的角色回應，這樣就能讓客人被『反差萌』吸引。」

江助說，自己未來的目標就是擊敗店內的頭牌，打破年收超過1億日圓的紀錄，「如果說要比學習考試，我絕對不會輸，但在這邊真的十分困難，我一定會繼續努力。」

@ut_darlin_idol めちゃ変わったから最後まで見て???? #東大ホスト#東大生ホスト#東大生#東大生あるある#えーすけ #ホスト #垢抜け #ビフォーアフター ♬ アイドルライフスターターパック - iLiFE!【あいらいふ】
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