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歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲大園和聯興基督長老教會舉辦「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

迎耶誕節，桃園市大園基督長老教會和聯興基督長老教會，鼓勵教友一起以唱詩歌歡慶耶誕節，舉辦「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽，23日晚間於大園基督長老教會舉行決賽，無畏寒流來襲，300多名教友到場加油，用熱烈掌聲送給參賽孩子自信和讚美。

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲青少組：第一名江佳瑩。（圖／郭美玲提供）

全力支持活動的「欖樹藝樹空間」郭美玲老師說，聯興基督長老教會位於大園區統帥社區內，教友多半來自台東和花蓮的阿美族人，他們穿上傳統的服飾，和好友或家人一起上台演唱，用美好的福音詩歌歌聲帶給人喜樂，展現他們在學習吉他彈唱和歌唱藝術的成果，讓大家看見孩子的自信和笑容。

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲郭美玲老師(中)看見孩子因學習吉他彈唱展現自信。（圖／記者楊淑媛攝）

聯興基督長老教會牧師羅建智表示，「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽今年是第二屆舉辦，活動的緣起是，希望透過齊聲讚美福音詩歌大賽，實現讓教會充滿讚美的歌聲，以至能讓城市每個角落充滿讚美的歌聲。

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲青少組第二名許力晨。▼第三名尤晨薇。（圖／郭美玲提供）

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

其二也是一個夢想！四年前的12月，一家名匠樂器社給教會贈送16把吉他，烏克麗麗，那時他們決策幹部發起週末品格才藝營的構想，邀請大園區橄欖樹藝樹空間的郭美玲老師專任指導孩子彈唱吉他，郭老師一路陪伴走來，看著音樂夢想萌芽，小小的種籽飄落在貧瘠旱地一般，在最珍貴的角落裏也在無人注意的角落裡默默向下紮根。

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲社青組第二名陳子晴。（圖／郭美玲提供）

羅建智牧師說，原住民兒少學員如同小小音樂人默默在努力生長，只盼在陽光如晨曦照耀下迸發破石而出的花，其三是對非音樂科班的學童（生），他們不是很會音樂，但是都很喜歡時尚民謠風曲調，從他們學會彈一首曲到自彈自唱，及站在舞台精彩的演出，他們背後都有感人的原生家庭成長故事，盼能透過自彈自唱或彈走吉他樂器等能豐富心靈，藉由歌聲和音樂和人互動。

▲歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽

▲無畏寒流來襲，300多名教友到場加油。（圖／記者楊淑媛攝）

「齊聲讚美K歌大王」決賽成績如下：
社青組：第一名葉昭美、第二名陳子晴、第三名黎冠佑。
青少組：第一名江佳瑩、第二名許力晨、第三名尤晨薇。

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