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社會 社會焦點 保障人權

海景第一排越來越多！花蓮嶺頂遭業者不當開發　海岸保護陷危機

▲時代力量立委陳椒華於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲時代力量立委陳椒華於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時代力量立法委員陳椒華24日與花蓮服務處主任陳慶元於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會，立委陳椒華說明海中天會館及洄瀾客棧的興建營運，涉及侵佔國有地與違法使用生態保護用地等海岸破壞行為。

立委陳椒華指出花蓮近五年出現愈來愈多海景第一排民宿、餐廳的亂象，反映出公權力對海岸環境維護及地景生態都出現漏洞，對此應加速《海岸管理法》中「海岸保護區」的劃設。

▲時代力量立委陳椒華於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲花蓮壽豐海中天會館及正興建中的洄瀾客棧。

民國107年，內政部將「花東沿海自然保護區」從全國國土計畫中刪除，等於「嶺頂」地區目前已全無相關法律可使用來保護環境。立委陳椒華要求內政部第二階段海岸保護區的劃設，應將「花東沿海自然保護區」重新納入，讓嶺頂沙丘永久留存。

花蓮服務處主任陳慶元指出，收到地方民眾陳情，海中天會館疑有侵佔國有地、建有固定基礎建物、木棧板平台、磚石舖面、步道、階梯等觀光設施，經查後確有相關具體事證，約侵佔林保署國有地270平方公尺。

陳慶元說明，雖然花蓮縣政府已經對業者進行兩次開罰並限期申請合法使用或拆除地上物恢復原狀，但我們看到業者的侵佔事實早已超過期限仍然沒有任何改變，直到立委陳椒華花蓮服務處開始關注後，業者這個月才拆除掉侵佔國有地的觀光設施。

▲時代力量立委陳椒華於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

陳慶元痛批，根據海中天會館所在的地籍圖資料，所有地號都屬於生態保護用地，依法僅可做生態保護、農村再生及自然保育設施使用，就長期現況來說，海中天會館經營項目為民宿與咖啡廳，相關主管機關恐有失職之虞，也已向花蓮縣政府地政處確認，終於將海中天會館違法使用生態保護用地的事證，移送地檢署偵查。

立委陳椒華說明，海中天會館與洄瀾客棧所在的花蓮壽豐嶺頂地區，是「山（海岸山脈）、河（花蓮溪）、海（太平洋）」的交匯處，花蓮溪出海口更是國家級重要濕地，生態環境與地質景觀都有其獨特之處。

立委陳椒華指出，觀光業者的不當開發，不只是涉及竊佔國土、破壞生態景觀，更看見公部門長期忽視海岸環境保護的問題。立委陳椒華特別要求林保署及花蓮縣政府必須依法行政，除限期拆除返還外，更要對業者提出民刑事侵佔國有地之訴，以維政府公權力威信，也杜絕未來花蓮沿岸更多的海景第一排違法開發案。

▲時代力量立委陳椒華於花蓮壽豐海中天會館前召開「觀光業者疑不當開發，海岸保護成重大危機」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲出席記者會的林保署花蓮分署南華站主任許芳嘉（左一）表示，排放污水是否流經林管土地再排入海洋，會依相關法規處理。

出席記者會的林保署花蓮分署南華站主任許芳嘉表示，業者排放污水是否流經林管土地再排入海洋，會依相關法規來處理。

出席記者會的林保署花蓮分署南華站主任許芳嘉表示，業者排放污水是否流經林管土地再排入海洋，會依相關法規來處理。

花蓮縣政府觀光處表示，海中天會館一直未申請合法登記證屬違法民宿，從2019年至去年都持續開罰，今年到現場稽查，發現已無經營態樣，網路上無法訂房，因此目前被歸類為歇業；至於正在興建施工的業者未來若申請民宿使用，會依據相關民宿管理辦法，包括是否取得建照、使用執照、還要會同建管、地政、農業等單位審核依法處理。

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