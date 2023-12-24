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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前財長：人口若不再分「城鄉戶籍」　消費需求可提升30%

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部前部長樓繼偉23日表示，當人口不再區分城鎮戶籍和鄉村戶籍，就可以相互轉換，城鎮農村轉移人口能夠獲得同等的公共服務和進入市場的權利，就會安心在城鎮買房，以此推算，消費需求可以提升將近30%。

樓繼偉在中國財富管理50人論壇2023年會上致詞，他提到，中國經濟中期需要面對的關鍵問題之一是房地產低迷，目前各部門、各地方已經採取了一系列政策，應當繼續採取舉措，比如不再限價限購、允許提前還貸、降低首付比例等。

樓繼偉認為，應對資產品質尚可、有流動性困難的房地產企業給予信貸支持，對地方隱性債務持續堅決遏制增量，妥善化解存量。

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

對於房地產市場未來的轉型方向，樓繼偉說，房地產、城投公司、地方土地收入三者相互關聯已經多年，這有深刻的制度性原因，相比其他國家，中國房地產開發商是超大型化，長期處於高債務、高槓桿、高流轉「三高」運轉狀態。

樓繼偉指出，現在各個城市，特別是新建城區基本上是大社區、寬馬路、大廣場、大花園式佈局，千城一色，「城市病越來越明顯，出現了房價高企、生活不便、交通擁堵、公共資源不足等病症，說明傳統的房地產市場循環模式已經走到了盡頭。」

樓繼偉認為，最重要的是改善相關基礎性制度，加速建構房地產發展新模式，其中，破除城鄉二元結構是根本性的基礎制度，「如果城鄉土地都保持公有制，但使用權能夠自由轉讓，土地使用權擁有者可以在國家管制之下自行開發或請房地產公司開發。」

▲▼大陸寒潮,上海降溫。（圖／CFP）

樓繼偉表示，這樣，需要轉型的城投公司只做公益性的市政建設，由房地產稅收入彌補成本，持續改善城市居住環境，「房地產稅的收入會逐年增多，土地財政獲得根本轉型，房地產公司就無需再透過土拍獲得大規模土地進行開發，轉而向小型化、專業化轉型，營運模式發生變化。」

樓繼偉強調當人口不再區分城鎮戶籍和鄉村戶籍，就可以相互轉換，城鎮農村轉移人口能夠獲得同等的公共服務和進入市場的權利，就會安心在城鎮買房，以此推算，消費需求可以提升將近30%，「同時，農村大量的宅基地和自建房可以自由轉讓，土地和房產將有效利用，進城農民獲得初始安家的資產，可復墾的農地會增加，這也有利於糧食安全。」

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