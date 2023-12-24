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社會 社會焦點 保障人權

「我可以教妳」雲林女撲倒小女友　照顧者見「身上都草莓」報警

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲雲林張姓女子對未成年小女友性交1次，被處6月徒刑，緩刑3年。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台南報導

雲林張姓女子在IG認識育幼院14歲少女小琪(化名)，兩人成為情侶後，張女將小琪帶到住處，對她性交一次。小琪回育幼院後，因下體不適就醫，且被照顧人發現身上都是草莓印記，報警處理。台南高分院審理，審酌張女案發時剛滿19歲，也當庭對小琪道歉，取得她原諒等情，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，處6月徒刑，緩刑3年，並賠償3萬元。可上訴。

判決指出，張女於去年2月14日透過IG，認識國中少女小琪並交往，隔月6日張女約小琪出遊，並回到張女住處。張女明知道小琪未成年，仍以手指對小琪性交1次。而後小琪因下體不適就醫，被育幼院照顧者察覺有異，報警處理。

全案審理時，張女只承認有親吻、撫摸小琪，但否認有發生關係。不過小琪證稱，兩人原本在聊天，張女突然正面壓在她身上，用手指侵入她，而後她說「不要」，張女就生氣躺在旁邊，等情緒緩和後，張女表示「妳應該把妳第一次給我」、「我可以教妳」，她怕張女又生氣，妥協說「好啦、隨便」，張女便抓著她的手性交，結束後載她回育幼院。

小琪的照顧者則證稱，小琪外出回來那天「身上都是那個草莓印記」，追問後小琪只是笑笑得不講話，後續有情緒低落、不穩的情況。另育幼院事件報告中，記載小琪畫了短髮的人物寫「張○○」、「大家一起變態」等語。

法官認為，小琪雖表示「她說如果我不做的話，她就不會載我回院」、「我要把張女的手拔出來，但是她還是繼續」，但也表示當她說「不要」時，張女就停了，「可是她就不開心」等語，證述情節有歧異，另張女也傳訊給小琪「我哪裏沒尊重妳？」、「請問妳說不要的時候我有硬要？我是不是停了」，依這些證據，僅能證明兩人有性交，難認張女有強迫。

法官指出，小琪在案發前就有憂鬱和焦慮狀況，因而案發後情緒不穩，無法作為張女對她強制的佐證。但張女不顧小琪未滿15歲、身心尚未成熟，對她性交仍不應該，審酌張無前科，案發時年僅19歲，自制力較為不足，也當庭對小琪道歉，同時小琪也表示願意接受等情，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向被害人支付3萬元賠償金，且完成12小時法治教育課程。可上訴。

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