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社會 社會焦點 保障人權

要求學生「補假須寫報告」年終被砍半！教師不服興訟…結果曝光

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲一名教師因不滿「要求學生補假寫報告 」而遭罰，向法院提起行政訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

一名張姓教師因要求補請假學生寫心得報告等行為，年終獎金遭高雄市教育局減半。張師興訟一審敗訴，提上訴；二審的最高行政法院認為，上訴無理由，日前駁回上訴，全案確定。

一審的高雄行政法院判決指出，張師因學生於民國106年11月請假未先報備，要求學生寫心得報告；張師於其他班級授課時以負面言語影射此名學生，又與此名學生在學校穿堂起口角。

學校教評會認定張師行為未符合霸凌要件，但有違反教師法、兒童及少年福利與權益保障法等規定，屬不適任教師丁類案件，並移請考核會懲處。考核會原決議不予懲處，高雄市教育局函文學校續行教評、考核程序，考核會改決議處分張師申誡1次，年終獎金維持核定1個月。

高雄市教育局認為張師違反考核辦法「品德生活良好能為學生表率」規定，依高雄市高級中等以下學校處理不適任教師作業要點，不適任教師的年終獎金為半個月，因此逕行改核。張師不服決定，向法院提起行政訴訟。

張師主張，他對學生的管教非處罰、違法或具強制性，應屬合理，無不適任教師情形，足見高雄市教育局恣意逕行改核，且他於108學年度獲有2次嘉獎，符合考核辦法的獎懲相抵情形，請求撤銷高雄市教育局的處分。

高雄市教育局答辯指出，經學校教評會、考核會認定，張師確為不適任教師，依作業要點改核定張師半個月獎金，並無違誤。

一審認為，張師有不適任教師情形，依作業要點規定則不得列入年終考核，自然無須審議考核辦法獎懲相抵的情形，高雄市教育局的處分無違誤，判處張師敗訴。

張師不服，上訴二審，由最高行政法院審理。最高行認為高雄市教育局認事用法均無違誤，日前駁回上訴而確定。

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