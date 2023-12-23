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腳腫成象腿痛到打滾！婦下肢深部靜脈血栓　抽血放支架獲重生

▲王惠生醫師指出，下肢靜脈血栓的患者若沒有接受進一步醫治，將因血流不通而慢慢生成「側枝血管」，可能出現「栓塞後症候群」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

王惠生醫師指出，下肢靜脈血栓的患者若沒有接受進一步醫治，將因血流不通而慢慢生成「側枝血管」，可能出現「栓塞後症候群」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

60歲居住在台東的郭女士，因左下肢連續三天劇烈脹痛到無法忍受，來到花蓮慈濟醫院就醫，經超音波檢查發現竟是「左側下肢深部靜脈血栓」，嚴重的大塊血栓堵塞，血液無法正常回流心臟造成下肢腫脹。經心臟內科王惠生醫師利用「機械式血栓抽吸裝置」清除血栓，並在狹窄處置放支架，當晚症狀即明顯獲緩解，觀察三日後返家休養。

透過超音波及電腦斷層檢查，郭女士罹患的左側下肢深部靜脈血栓，位於左下髂肢靜脈和下腔靜脈的交叉處，屬於高位血栓，因下腔靜脈是腹部以下血流匯集的血管，包括骨盆、子宮、卵巢、泌尿道的靜脈都會經過，下半身血流的主要幹道被大塊血栓塞住，血液回流差，才會導致骨盆腔以下部位疼痛異常。王惠生醫師與郭女士討論治療方案，隔日就進行機械抽栓手術。

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清除血栓後，王醫師用血管內超音波檢查，發現有一段明顯狹窄的區域，推測可能是因長期勞動導致椎間盤突出，往前推的脊椎骨壓迫靜脈往腹部大動脈造成「髂靜脈壓迫症候群」；為了維持日後管徑的暢通，在此處靜脈置放支架。

▲王惠生醫師指出，下肢靜脈血栓的患者若沒有接受進一步醫治，將因血流不通而慢慢生成「側枝血管」，可能出現「栓塞後症候群」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

電腦斷層血管攝影顯示，郭女士髂靜脈回流下腔靜脈的入口有阻塞情形。

「第一天突然劇痛的時候只是腿有點腫，到第三天起床嚇了一跳，整條腿已經腫到跟象腿一樣，還會發亮！還一度痛到地上打滾。」郭女士平時做看護或務農，近半年經常感覺腰痠背痛，影響到工作狀態和睡眠品質，原以為只是普通拉傷，會自行慢慢痊癒，沒想到後來左腿開始疼痛腫脹，且症狀越來越嚴重，不得已才就醫。因為曾在花蓮慈院照顧過病人，對醫療團隊十分信賴，因此從台東搭火車到花蓮慈院尋求協助

郭女士抵達醫院時，右腳腿圍約46公分，血管堵塞的左腳腿圍則是將近60公分，腫到皮膚會發光。王惠生指出，若沒有進一步醫治，病人將會在長時間的疼痛中，因血流不通而慢慢生成「側枝血管」，也就是生出很多小靜脈繞道讓血液能回流到心臟。只是即便有了新的血管，仍不見得能完全緩解下肢的淤塞，還可能會出現「栓塞後症候群」，從此生活無法擺脫未清除血栓的腿部疼痛，「因為小路再多條，都不如一條大路好用」。

王惠生表示，被血栓堵住的血管若一直不暢通，淤塞久了，甚至可能出現下肢靜脈潰瘍，出現淺層不易癒合的傷口。無論是原先血栓造成堵塞的不適，還是傷口帶來的疼痛與感染風險，皆與患者的生活品質息息相關，因此民眾出現類似症狀時，切勿拖延，應及早就醫接受治療，若能在開始疼痛的兩週內將血栓清除，獲得的治療效果將會最好。

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