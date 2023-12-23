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社會 社會焦點 保障人權

留戀山區風景...長髮女深夜赤腳短褲爬山　警徹夜搜山尋獲

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名患有精神疾病的女子，日前家人帶她前往住處附近山區散心，感到非常開心。當天深夜女子竟趁家人熟睡之際，只著輕便長袖及短褲，連鞋都沒穿，就獨自跑進山區。父親醒來發現，連忙報警處理，警方不敢大意，徹夜搜山找尋未果，所幸，隔日清晨警方於另處登山口，發現女子並無大礙。

▲王女非常留戀山區風景，日前深夜赤腳獨自登山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王女非常留戀山區風景，日前深夜赤腳獨自登山。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，36歲的王姓女子因罹患思覺失調，領有精障手冊。平時家人就時常帶她到處遊玩、散心，希望能幫助她改善病情。上周二（12日）王父早上就帶著王女到住家附近的三福山上散心，王女當下感到心情非常開心，返家後，向父親直囔著要再來山上散心，王父連忙答應，晚上催促王女睡覺後，全家也都就寢。

▲王女非常留戀山區風景，日前深夜赤腳獨自登山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方擔心王女發生危險，加派人力漏夜搜山尋找。（圖／記者陸運陞翻攝）

但晚上11時許，王女疑似對山頂風景念念不忘，醒來後僅穿著單薄長袖上衣及短褲並赤腳，就離家出走，王父13日凌晨1時許，醒來查看女兒狀況，卻發現女兒不在床上，連忙前往派出所報案協尋。警方調閱監視器，發現王女徒步走進多福步道，並往山區行走，警員擔心發生危險，與家屬分頭搜山找尋。

歷經2個多小時，仍然未發現王女，警方猜測王女疑似從其他出入口下山，立即調閱各入口監視器，並派人前往搜尋，最後凌晨5時許，警方在樹林光興街附近，發現王女獨自走在路旁，立即請警消人員前來查看，發現並無大礙後，帶回派出所內安置。

經詢問，王女當晚從多福步道入山後，直接走到三角埔頂山，但下山時，卻未由原路返回，從其他岔路走到樹林光興接下山，全程走了3.2公里。警方將王女交由王父帶回，王父接獲女兒後，非常感謝警方積極幫忙，這場深夜尋人，最終可以平安的落幕。

▲王女非常留戀山區風景，日前深夜赤腳獨自登山。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王女登至山頂，並未從原路下山，整晚在漆黑的山路走了3.2公里。（圖／記者陸運陞翻攝）

樹林分局呼籲，對於身心障礙者或患有失智症等無法清楚表達意願的人，除了需要更多關愛外，也可在其衣物上繡上緊急聯絡人的電話號碼，或者戴上能識別身分和留有家屬聯絡電話的手環，以防不時之需，熱心民眾或警察能夠第一時間聯繫到家人，確保他們平安返回家中。

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