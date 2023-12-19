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快訊／宜蘭山友探勘東阿玉山...迷途失聯3天　失溫又脫水今被尋獲

▲▼失聯3天，人失溫及脫水的李姓山友，今被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼失聯3天，人失溫及脫水的李姓山友，今被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭68歲李姓山友，17日白天獨自前往員山鄉東阿玉山探勘登山路線，但當晚未返家加上手機無訊號，家人心急報案，宜蘭消防局當晚獲報後，連續兩天派員上山搜救但未找到人，今（19）日上午再派員第3度入山搜救，於上午10時18分許，搜救人員終尋獲人意識清楚、無明顯外傷，但有失溫及脫水現象的李男，並送往陽大醫院就醫。

宜蘭消防局表示，於17日下午7時許獲報，獲報68歲李姓山友失聯後，立即派遣員山分隊救災人車前往救援，同時林業署亦派員共同前往救援，搜救隊伍長途跋涉，加上因為鋒面過境影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

18及19日持續派員前往搜救，19日上午10時18分搜救人員終尋迷途的李男，李男意識清楚，但有失溫及脫水現象，經搜救人員檢視無明顯外傷，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢，俟恢復體力，即由搜救人員救援至登山口，並由消防局救護車送往陽明交通大學附設醫院就醫。

▲▼失聯3天，人失溫及脫水的李姓山友，今被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼失聯3天，人失溫及脫水的李姓山友，今被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

為搜救李男，消防局共計出動救援車輛16車次、救護車輛1車次、消防人員45名、義消25名；林業署動員人員6名。

消防局指出，因近日鋒面過境因素，山區地形坡度陡峭且多雨路滑、艱困難行，搜救人員克服惡劣環境及山區視線不良等不利地理及氣候環境，全力投入救援，才完成此次搜救任務。

消防局呼籲登山民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，且務必於登山時結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線，如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員之注意；並下載消防署「消防防災e點通-119報案APP」，如發生山域事故可利用119報案APP報案求援。

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