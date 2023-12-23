沖繩官員調查「台灣有事」風險！　訪台會晤朝野人士

▲沖繩縣知事公室長溜政仁11月秘密訪台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

共同社今天獨家報導，該社在日本沖繩縣採訪獲悉，沖繩縣知事公室長溜政仁為了單獨調查「台灣有事」風險於11月訪台，接觸台灣朝野政黨的相關人士。

共同社指出，雖然在日本有看法稱「台灣有事」的可能性增大，但台灣執政的民進黨相關人士展現相反看法。沖繩縣官員分析說「似乎不認為立即會出現突發事態」。

根據報導，日本政府為防範以美中兩國對立為背景的突發事態，正在加強包括沖繩西南地區的防衛能力。不過，對於「或許會被捲入軍事衝突」的擔憂根深蒂固。

依據沖繩縣消息，沖繩縣知事公室長溜政仁等官員於11月22日，分別會晤民進黨國際事務部主任趙怡翔，以及在野的國民黨國際事務部主任黃介正，並交換了意見。

據稱，這是沖繩縣單獨與週邊國家和地區深化交流、力爭構建和平的「地區外交」一環，展開了訊息蒐集工作。

沖繩縣方面透露，對於縣方「台灣有事」可能性的詢問，趙怡翔回答說，對於中國而言，目前進攻台灣的話風險較高。

黃介正僅表示，如果明年1月台灣總統大選，國民黨能執政，那麼東亞就會穩定，如果是民進黨就會產生負面影響。據稱，黃介正還認為在「台灣有事」之際，沖繩的美軍基地會成為中方打擊目標。

溜政仁受訪時證實，自己接觸了台灣朝野政黨相關人士。他說道：「雖然中國表態若台灣獨立，就不惜行使武力，但實際上在台灣，大多是希望維持現狀的呼聲，而不是要獨立。」

在此期間，沖繩縣知事玉城鄧尼也於11月23日至25日訪台。他明確表示，自己不接觸台灣政府相關人士，僅會晤了當地經濟界和沖繩縣出身的人士。