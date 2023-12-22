起底台版熔爐狼校長！侵害8童3罪起訴　調查期間還找民代施壓

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣某國小劉姓校長被指控從28年前擔任老師時，就對班上女童伸出狼爪，事情曝光之後，他甚至在調查期間不當聯繫投訴學生及家長，還找民代對南投縣政府、學校施壓。南投地檢署檢察官追查之後，認定至少有8名女童受害，因此依加重強制性交、加重強制猥褻、強制觸摸共3罪將劉男起訴，南投地院也已裁定續押。

▲南投檢方依3罪起訴劉男。（圖／ETtoday資料照）

回顧整起案件，立委蔡培慧今年6月7日陪同2名受害人召開記者會，指控劉男在28年前擔任國小老師時，對班上女童伸出狼爪，包含摸大腿、擁吻，甚至同時找來多名女童當「女友」，希望南投縣政府立刻將狼師繩之以法，並停權調查。

雖然南投縣政府教育處立即啓動校安通報，責令劉男先請假靜待調查，但在等待調查期間，他竟被爆出仍在指揮監督校務、未切實離開校園，而且同校某教師疑涉洩密遭停聘靜候調查，他還主動提議請託民代對南投縣政府社會處及學校施壓，最終該名教師僅停聘3天就復職了。

此外，劉男在同年7月間接受南投縣性平會調查訪談，竟得知投訴學生的身分，接著透過該生導師輾轉聯繫學生與家長，意圖掩蓋事實。南投地檢署檢察官與警方聯手積極調查，終於在10月24日將劉男拘提到案，經複訊後認定他犯罪嫌疑重大，且有事實足以認為他有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，因此在同日晚間向法院聲押禁見獲准。

根據《自由時報》報導，檢方追查後認定至少有8名女童受害，決定依加重強制性交、加重強制猥褻、強制觸摸共3罪起訴劉男，且移審之後，法院也決議裁定續押。

▲劉男被檢方認定，至少對8名女童做出侵害行為。（示意圖／CFP，非當事人。）

至於劉男的教師身分，南投縣性別平等教育委員會在本月8日開會決議，確認劉男過去任教時涉及多起性侵、性猥褻及性騷擾案，最終依《教育人員任用條例》31條第一項8、9款祭出重懲，予以解聘且永不任用，解聘後也無法申請退休。

不過，教育處也表示，依據《性別平等教育法》第26條法定程序，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會；考量到劉男目前尚在羈押中，等到函文送達之後，會再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。

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