楊麗萍舞團也跳「科目三」　大陸網友留言吵翻

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸舞蹈家楊麗萍近日突然衝上了熱搜，因為她旗下的舞蹈團隊近日在表演中全員跳起「科目三」，引起了許多網友的熱議。

從曝光的影片中可以看見，舞團成員當天進行的是《平潭映像》的表演，在謝幕的時候，大家全部重新上台，享受的跳著科目三。

看著台上的舞者們跳科目三，台下也發出許多驚呼聲，並伴隨著掌聲，顯然大部分觀眾都相當開心。

▼楊麗萍舞團跳「科目三」，引起觀眾驚呼。（圖／翻攝自微博）



不過，影片在網路上瘋傳之後，卻也受到一些批評，「真無語了，低俗藝術進搞雅課堂！」「楊麗萍不跳是我最後的底線。」「能不能不要自降身價迎合低俗審美啊！」「看來下一步就是春晚了。」

同時，也有一些網友力挺科目三，「跳科目三也不是啥羞恥的事情。」「藝術本來就是雅俗共賞。」「不就跳個舞，有啥好大驚小怪？」「外國跳就說文化輸出，自己跳就說低俗。」

▼楊麗萍以「孔雀舞」聞名，是大陸最知名的舞蹈家。（圖／CFP）



《平潭映像》是楊麗萍針對閩台文化背景所導演的唯一一部海洋題材超民俗作品，是楊麗萍繼《雲南映象》、《黃山映象》之後的第三個映象系列作品。

《平潭映像》全劇120分鐘，分為「海壇仙境、神土生活、美好家園、外族入侵、國泰民安」五篇章，講述了海壇先民「君山王」與海的女兒「平潭藍」相識相戀，攜手抵抗外族入侵與自然災害，並最終在媽祖協助下驅趕外敵的故事，充分彰顯海峽兩岸人民「與海為伴，向海而生」的拼搏精神。

▼楊麗萍以「孔雀舞」聞名，還曾來台演出。（圖／CFP）

