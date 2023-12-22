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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭警方1個月阻詐近1億！　噶瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊

▲▼宜縣警局打詐創新多，而葛瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊，守護縣民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣警局打詐創新多，而葛瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊，守護縣民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蝦咪！一個月攔阻近1億詐款！宜蘭警察局為提醒民眾不被詐騙，成立創意行銷小組來創新打詐作為，例如：製作反詐小卡張貼於縣內公共廁所、入校、入班、入村里等反詐騙有獎徵答等活動，將預防犯罪的觀念融入生活、提醒民眾別上當。近期更為結合民間力量的噶瑪蘭汽車客運公司加入打詐宜蘭隊。

▲▼宜縣警局打詐創新多，而葛瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊，守護縣民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭警察局表示，有鑑於詐騙案件持續發生，成立創意行銷小組，以生動活潑的拍攝手法持續推出時下最流行的短影片，以最大化方式於各網路平台推播，擴展宣導成效，近期亦有創新作為結合民間力量，縣內唯一國道客運業者噶瑪蘭客運，在車上播放警察局自行製作拍攝的「假交友、假投資」反詐影片，以幽默詼諧的拍攝手法吸引鄉親觀看，加大犯罪預防宣導的力度及深度，且反詐影片均由警察局刑事警察大隊同仁擔綱演出。

縣警局說，為持續有效提升防詐效益，未來宜警仍會持續拍攝一系列相關影片，以建立鄉親自身防詐識詐意識，增強防詐騙抵禦能力，提升全民反詐量能，而近期宜蘭縣更攔阻詐款近1億元，更是打詐成效之一。

▲▼宜縣警局打詐創新多，而葛瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊，守護縣民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣警局打詐創新多，而葛瑪蘭客運也加入打詐宜蘭隊，守護縣民。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

縣警察局刑警大隊大隊長鄭偉豪表示，感謝噶瑪蘭客運能夠與警方聯手共同宣導反詐騙，提醒民眾時時要有「小心！詐騙就在您身邊」的防詐觀念！也期盼藉由不斷的宣導活動，讓民眾更加了解詐騙手法俾有效遏止此一歪風。另，也再次感謝宜蘭子弟陳尚毅董事長熱心回饋社會，與警方共同攜手打擊詐騙，來捍衛民眾財產安全！

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