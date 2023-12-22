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等了18年！超商經典「Hello Kitty磁鐵」回歸　加碼2款限量收集板

▲▼7-11攜手三麗鷗於1/1推出「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送」。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手三麗鷗推出「Hello Kitty 50周年百變風格快閃購/集點送」，將在2024年1月1日登場。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

你以前一定收藏過！睽違18年，超商超經典「Hello Kitty磁鐵」即將重磅回歸，這次共有100款磁鐵，還有磁鐵收集板能一起收藏，另外還有公仔時鐘小夜燈、水晶球音樂盒、保溫瓶等超豐富的Hello Kitty周邊，Hello Kitty粉絲絕對不能錯過。

今年適逢Hello Kitty 50周年生日慶，7-11再度攜手三麗鷗推出「Hello Kitty 50周年百變風格快閃購/集點送」，將在2024年1月1日上午11點起登場，這次以「限量珍藏」、「立體精品、「居家換新」、「外出旅遊」4大主題情境，開發逾20款全新全店集點限量新品；首先，「限量珍藏」系列以Hello Kitty 3D光柵磁鐵最具話題，按年份共推出50款3D光柵磁鐵選擇，另外還有50款字母數字表情組合系列，可拼出電話、英文名、生日、愛的話語，還可搭配磁鐵收集板一起珍藏，同步還有年代套組，不用抽一次全套收藏。

▲▼7-11攜手三麗鷗於1/1推出「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送」。（圖／7-11提供）

▲「Hello Kitty 3D光柵磁鐵」按年份共推出50款3D光柵磁鐵以及50款字母數字表情組合系列，還可搭配磁鐵收集板一起收藏。

▲▼7-11攜手三麗鷗於1/1推出「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送」。（圖／7-11提供）

▲還有限量門簾＋伸縮桿，分為紅款與粉款。

「立體精品」系列主推立體造型籤紙扭蛋機存錢筒、水晶球音樂盒、絨毛造型面紙套、公仔時鐘小夜燈、積木萬年曆；「外出旅遊」系列從膳魔師保溫保冷壺杯系列、美妝刷具組、手提筆電包、後背包、35W雙孔供應器到EVO安全帽、飾品一應俱全，隨身都是滿滿Hello Kitty；「居家換新」系列首推寢具、門簾(附伸縮桿)。

▲▼7-11攜手三麗鷗於1/1推出「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購/集點送」。（圖／7-11提供）

▲同步還有安全帽、保溫瓶、公仔時鐘小夜燈、水晶球音樂盒等周邊，Hello Kitty粉絲千萬別錯過。

不僅如此，7-11更引進三麗鷗跨7大品牌合作周邊商品，包含膳魔師、just gold鎮金店、知音文創、BONNY&READ、DREAM CASTLE、GARMMA、LICORNE力抗錶等，網羅保溫瓶、立體可動造型音樂盒、流行飾品、寢具織品、黃金金飾、3C產品等豐富多元的Hello Kitty周邊，就近逾6800家7-11門市快閃購/集點送加購價格比市價還要划算、最低5.8折起就能帶回家。

另外，ibon便利生活站也推出限定明信片印製及貼紙，專屬Hello Kitty 50周年紀念圖框明信片15元/張、Hello Kitty 50週年票卡貼紙30元/張，圖案超萌還具有紀念意義；同步還取得超商獨家販售的「HELLO KITTY 50周年特展：與未來做朋友吧！」單款公仔套票799元起，票券不分平假日均可使用，憑票券至展覽現場兌換公仔(隨機不挑款)。

▲▼「清心福全X三麗鷗」最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲超可愛三麗鷗手搖杯來了。（圖／清心福全提供，下同）

人氣手搖飲品牌「清心福全」睽違6年再度找來三麗鷗合作，不僅有9款Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗限定手搖杯身，搭配粉嫩色系，可愛到不行，加碼推出6款加價購聯名商品，必收超實用「立體玩偶飲料提袋」，有Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗等3款式，超Q的大頭造型提在手上簡直療癒爆表，還有部分門市限定賣的「刮沙地墊」，使用馬卡龍色系搭配3人氣角色，並採用環保PVC材質止滑耐磨，高彈絲圈經久耐用，同樣超欠收。

▲▼「清心福全X三麗鷗」最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲一共有9款三麗鷗手搖杯身欠收集。

除外還有「2合1抱枕兼頸枕」、「立體浮雕恰好瓶2.0」、「帆布包+小零錢包」等周邊，以及消費滿180元才送的「全彩金蔥貼紙」，即日起陸續上市開賣，最低38元起就能加價獲得。

▲▼「清心福全X三麗鷗」最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲加碼收6款超實用周邊小物。

▲▼「清心福全X三麗鷗」最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲立體玩偶飲料提袋超Q。

▲▼「清心福全X三麗鷗」最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲2合1抱枕兼頸枕色系與圖案都十分可愛。

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