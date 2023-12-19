等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　限時4天爽吃

▲即日起只要購買2支7-11霜淇淋就送限量星星餅乾1片；12月22日起至12月25日止再加碼，憑icash 2.0、icash Pay支付，即可享霜淇淋任選買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

歡樂的平安夜與聖誕節即將到來，超商祭出連續4天霜淇淋、思樂冰優惠，活動期間只要憑指定支付方式購買，即可享霜淇淋、思樂冰買1送1，直接替荷包省一波；另外，即日起只要購買2支霜淇淋，再加碼送限量星星餅乾1片，好吃又好拍。

7-11攜手在地人氣名店「18度C巧克力工房」嚴選法國「VALRHONA法芙娜可可」，打造全新奢華濃郁的「巧克力霜淇淋」，即日起凡購買2支霜淇淋就送限量造型星星餅乾1片；另外，即日起至超過260間門市限定7-11酷聖石複合店購買任一阿法淇朵系列品項，同樣贈送造型星星餅乾1片，送完為止。

▲12月22日起至12月25日止，同樣憑icash 2.0、icash Pay支付，也可享思樂冰大杯買1送1。

不僅如此，12月22日起至12月25日止，只要憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享霜淇淋任選買1送1；同期間思樂冰也有優惠，憑icash 2.0、icash Pay支付購買，即可享思樂冰大杯買1送1。

▲麥當勞APP自今（18）日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」，連續兩周大放送，每周都能拿到超過20張優惠券。（圖／麥當勞提供）

麥當勞則是狂送優惠券！為感謝消費者對「全球版麥當勞APP」的支持，麥當勞APP即日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」，連續兩周大放送，每周都能拿到超過20張優惠券，像是有大薯、六塊麥克鷄塊、薯餅等人氣產品「買1送1」，還有帕瑪森主廚鷄腿堡系列及四盎司牛肉堡系列「買就送」指定餐點等。

不僅如此，這次「年終暖心優惠」還有消費滿額現金折抵，如單筆消費滿200元現折20元、滿300折30元，最高滿1000元現折100元。