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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營稱「礦工是被遺忘的人」　李艷秋酸：執政8年怎不為鄉親盡力

▲ 民進黨總統候選人賴清德與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲ 民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統賴清德日前在第一次政見發表會時拋出，為解決爭議願將萬里老家交付公益信託，並稱老家爭議反映的是礦工居住權長年被政府漠視，所導致的結果。對此，媒體人李艷秋今（22日）在臉書表示，民進黨操作礦區居民是被政府遺忘的人，那曾任台北縣長的蘇貞昌，以及完全執政的民進黨，這些年怎麼不為鄉親盡點力？

李艷秋指出，賴清德及民進黨面對賴清德萬里老家爭議的操作，讓人瞠目結舌，操作一、要將違建公益信託，但她困惑，違建捐出就變合法了嗎？何況房屋目前是賴清德兒子的，兒子隨時可以終止信託。

李艷秋說明，賴清德先前說房子不是自己的，是親戚的，跟他無關，現在又一手主導信託，立馬自打臉。「說了謊之後，再怎麼操作都無法止血。」

此外李艷秋點出，操作二、綠營稱當地90%的礦工住宅都是違建，礦區居民是被政府遺忘的人。李艷秋說，民進黨二度中央執政，這八年甚至完全執政，然而，從新北還是台北縣時代的1989年至2004年，是民進黨的尤清及蘇貞昌當縣長，「賴清德也在2017年當了兩年行政院長，2020年又高升副總統，這麼長的時間，光顧著給自己蓋樓，怎麼沒有為鄉親盡點力呢？」

李艷秋批，是哪個政府遺忘了他們？現在又是誰出了事，還把無辜的鄉親拉來當擋箭牌，躲在鄉親後面裝可憐呢？

此外，李艷秋還點出操作三，把質疑賴清德的聲音都打成沒有人性，一個礦工之子想要留下老屋緬懷父親都不可得。但李艷秋說，別人的老家也是父母安身立命的地方，賴清德怎麼說拆就拆了呢？拆別人的，是公平正義，拆自己的，就是沒有人性，手握權柄卻還搞悲情，能演敢演，恥度無下限。

李艷秋分析，賴皮寮事件已經造成賴清德極大的負面聲量，除了操作手段引人反感，特權濫權霸權的作為更讓人吞不下去，駐守賴皮寮的國安局，已經在社會強大的輿論壓力下撤哨，一張張床墊搬出哨站，算算至少一個班，也就是賴清德爽花納稅錢，要至少九名維安人員幫他看管他沒有居住、在兒子名下的違建。

李艷秋進一步說明，從曝光的照片中看出，國安人員正在清潔打掃、整理庭園，當初被踢爆時，國安局說只幫忙放掃把，賴清德說清掃維護都是親友幫忙，會說謊掩飾就表示他們都知道這樣是錯的。

此外，李艷秋質疑，這個哨有辦公室、宿舍，是跟賴清德的堂弟租的，據2020年國安局招標資料顯示，當初建哨開限制標，得標的是同為新潮流的賴品妤的特助，標金雖然只有36萬多，卻讓人不禁聯想新潮流不論大小，吃乾抹淨的傳言似乎不假。「一個違建，養了這麼多人，真是『功德』一件。」

李艷秋不解，說實在，一堆政治人物都有違建問題，讓人納悶為什麼只有賴清德處理得這麼糟？「有人說是性格，有人認為是品格，有人說是習慣特權」。

最後，李艷秋補充說明，還有人說，因為這裡是祖宗庇佑賴清德能登天子位的風水寶地，動了龍穴，龍就變蛇了，並語帶嘲諷地說，這個理由她可以接受。

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2024總統2024賴清德尤清蘇貞昌台北縣礦工居住權萬里老家李艷秋

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