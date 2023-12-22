綠營稱「礦工是被遺忘的人」　李艷秋酸：執政8年怎不為鄉親盡力

▲ 民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統賴清德日前在第一次政見發表會時拋出，為解決爭議願將萬里老家交付公益信託，並稱老家爭議反映的是礦工居住權長年被政府漠視，所導致的結果。對此，媒體人李艷秋今（22日）在臉書表示，民進黨操作礦區居民是被政府遺忘的人，那曾任台北縣長的蘇貞昌，以及完全執政的民進黨，這些年怎麼不為鄉親盡點力？

李艷秋指出，賴清德及民進黨面對賴清德萬里老家爭議的操作，讓人瞠目結舌，操作一、要將違建公益信託，但她困惑，違建捐出就變合法了嗎？何況房屋目前是賴清德兒子的，兒子隨時可以終止信託。

李艷秋說明，賴清德先前說房子不是自己的，是親戚的，跟他無關，現在又一手主導信託，立馬自打臉。「說了謊之後，再怎麼操作都無法止血。」

此外李艷秋點出，操作二、綠營稱當地90%的礦工住宅都是違建，礦區居民是被政府遺忘的人。李艷秋說，民進黨二度中央執政，這八年甚至完全執政，然而，從新北還是台北縣時代的1989年至2004年，是民進黨的尤清及蘇貞昌當縣長，「賴清德也在2017年當了兩年行政院長，2020年又高升副總統，這麼長的時間，光顧著給自己蓋樓，怎麼沒有為鄉親盡點力呢？」

李艷秋批，是哪個政府遺忘了他們？現在又是誰出了事，還把無辜的鄉親拉來當擋箭牌，躲在鄉親後面裝可憐呢？

此外，李艷秋還點出操作三，把質疑賴清德的聲音都打成沒有人性，一個礦工之子想要留下老屋緬懷父親都不可得。但李艷秋說，別人的老家也是父母安身立命的地方，賴清德怎麼說拆就拆了呢？拆別人的，是公平正義，拆自己的，就是沒有人性，手握權柄卻還搞悲情，能演敢演，恥度無下限。

李艷秋分析，賴皮寮事件已經造成賴清德極大的負面聲量，除了操作手段引人反感，特權濫權霸權的作為更讓人吞不下去，駐守賴皮寮的國安局，已經在社會強大的輿論壓力下撤哨，一張張床墊搬出哨站，算算至少一個班，也就是賴清德爽花納稅錢，要至少九名維安人員幫他看管他沒有居住、在兒子名下的違建。

李艷秋進一步說明，從曝光的照片中看出，國安人員正在清潔打掃、整理庭園，當初被踢爆時，國安局說只幫忙放掃把，賴清德說清掃維護都是親友幫忙，會說謊掩飾就表示他們都知道這樣是錯的。

此外，李艷秋質疑，這個哨有辦公室、宿舍，是跟賴清德的堂弟租的，據2020年國安局招標資料顯示，當初建哨開限制標，得標的是同為新潮流的賴品妤的特助，標金雖然只有36萬多，卻讓人不禁聯想新潮流不論大小，吃乾抹淨的傳言似乎不假。「一個違建，養了這麼多人，真是『功德』一件。」

李艷秋不解，說實在，一堆政治人物都有違建問題，讓人納悶為什麼只有賴清德處理得這麼糟？「有人說是性格，有人認為是品格，有人說是習慣特權」。

最後，李艷秋補充說明，還有人說，因為這裡是祖宗庇佑賴清德能登天子位的風水寶地，動了龍穴，龍就變蛇了，並語帶嘲諷地說，這個理由她可以接受。