日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

▲日本網友發現一間店內座椅設計十分貼心，方便顧客吊掛隨身衣物和包包。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

許多餐廳沒有多餘空間可以提供顧客吊掛衣物、包包，但一名網友卻發現一個座椅設計，可以輕鬆滿足這個需求，令她讚嘆設計者「簡直是天才」。

一名日本女網友在社群平台X（原名為推特）發文分享一張照片，指她近日外出發現一家店的座椅設計十分特別，有別於普通椅背，多出了一個凹槽。這個椅背凹槽可方便讓顧客輕鬆吊掛包包或者外套，而且凹槽深度設計很深，應該可以同時掛上好幾個背包，讓PO認為十分具實用性，忍不住讚嘆「雖然是小事，但想到這個的人真的是天才」。

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▲椅背上設計的凹槽讓顧客可以掛上背包等物。（翻攝X@chubby_bkk）

貼文隨即吸引超越1.6萬網友按讚，高達近50萬的點閱次數及5,000次轉發，絕妙的點子被不少網友讚賞，「真正的天才」、「這個設計很棒耶」。然而也有網友憂心安全性，「不會害怕被偷嗎？」「正因為日本的治安狀況，所以才能使用這種設計，10年後不知道會怎麼樣呢？」

然而這個獨特設計不是日本專享，據臉書社團「日本行銷最前線」網友指出，這種設計的椅子其實在台灣也有餐廳採用，台中國家歌劇院內某家餐廳椅子也有類似設計，部分台灣網友也大讚這款椅子設計，「真！的！超級貼心」；不過也有人則指出設計缺點，「重心在外，包包太重容易翻倒」。

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