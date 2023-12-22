奶粉異物判斷3招！選購奶粉、判斷奶粉異物這樣做

▲寶寶奶粉品質問題引發家長關切，若是奶粉出現異物，易引發寶寶食安疑慮。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

消費中心／綜合報導

奶粉是每個寶寶的重要營養來源，但日前有網友爆料家中幼兒奶粉出現黑點，懷疑奶粉內可能含有異物，PO文爆料後引發了不少父母的共鳴與擔憂。究竟奶粉有黑點代表什麼？寶寶吃了會不會拉肚子，或對身體產生危害？家長挑選奶粉須了解以下3大重點！

奶粉把關標準1：挑選知名奶粉品牌

消費者因為不夠了解各家奶粉製程，常導致購買時不知從何下手，想給孩子最安心的奶粉，可以選擇多數家長都會購買的知名奶粉品牌，產品品質優良才能獲得眾多照護者的信賴。此外，食藥署考量到幼兒食品安全性，在奶粉檢驗上標準較為嚴格，會針對奶粉微生物、汙染物質和毒素等方面做詳細的檢驗，各地衛生局通常也會每年抽檢各品牌的奶粉，幫助降低幼兒奶粉的食安風險。

奶粉把關標準2：判別奶粉異物是否為焦化現象

近期有網友爆料家中奶粉裡出現黑點、不明異物的狀況，使爸媽們擔心寶寶喝了會拉肚子、身體不適，或質疑奶粉廠商品質上未做好把關？

奶粉異物問題引發網友熱議，但其中有許多網友表示，奶粉中若出現黑、褐色小點或疑似異物的狀況，極有可能是奶粉在處理過程中，經歷瞬間高溫乾燥下而出現的「焦化」現象，產生一顆顆黑褐色的「焦粒」，而奶粉焦化屬於正常現象，並非真的代表有奶粉異物。

▲許多新手爸媽看到奶粉中有黑點擔心是異物，但有經驗的網友指出這很可能是奶粉「乳糖焦化」現象。（圖／翻攝自社群）

奶粉異物成為家長關注的議題，事實上，過去也曾有不少網友關切奶粉黑點、焦化情況，食藥署也曾說明解釋，奶粉的焦粒成分有如碳、氧、鐵、鈣等營養素，其非有毒物質，於人體無害，當焦粒大小沒有超過國際限制的2毫米以上標準，基本上就無需過度恐慌或採取額外的處理方式。

此外，為了讓消費者熟知「乳糖焦化」的存在，各大知名廠商或奶粉公司也都會在奶粉罐上標明注意事項，提醒爸媽出現深色微粒時免緊張，還是能安心讓寶寶食用。

奶粉把關標準3：了解奶粉異物其他狀況有哪些

雖然奶粉出現黑點為「乳糖焦化」現象，但過去常有網友表示奶粉出現結塊，或有小昆蟲等情況，仍不免讓家長擔憂。

奶粉若出現結塊，通常是因為奶粉在運輸途中搖晃，顆粒之間摩擦產生靜電，使得小顆粒附著在一起，形成結塊狀。父母如果發現奶粉結塊，可以先試著撥散看看，若是奶粉結塊能夠輕易散開且沒有異味，代表奶粉品質沒有問題。

至於有部分家長發現奶粉中出現小蟲，由於奶粉處理過程採真空氮氣填充，且會進行高溫殺菌，因此未開封的奶粉出現活蟲的情況可說是少之又少。

家長泡奶粉時若發現小蟲，較有可能是在奶粉罐開封後掉入的，因此建議家長舀完奶粉後，應立刻蓋上奶粉蓋，且蓋上奶粉蓋前，應先檢查蓋子及奶粉罐內是否有不慎掉入髒污或異物。若家長擔心奶粉品質，建議亦可致電詢問奶粉廠商客服，待奶粉公司確認奶粉沒問題後，再讓寶寶食用。

▲挑對奶粉讓寶寶安心食用、放心長大，就是為人父母最大的安慰。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

選擇安心的奶粉，對於寶寶的健康成長至關重要，至於該如何正確挑選奶粉廠商，平時可多上網了解各家奶粉公司的評價、知名度，也應多加參考網路論壇上其他父母的分享的奶粉評價及回饋。

發現奶粉出現異物時，家長第一時間應先保持冷靜，並參考上述奶粉把關時的重點，合理地判斷奶粉異物的緣由，才能讓寶寶安心喝奶粉，養出頭好壯壯體質。



