林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／屏東報導

民進黨總統候選人賴清德昨（20）於電視政見發表會中，猛攻國民黨對手侯友宜「大群館」及民眾黨對手柯文哲農地違法闢建停車場爭議，民進黨前副秘書長林飛帆今（21）續指，總統候選人有財產是正常的事情，但若以違法得利或投機獲利，就不符合大家對總統的期待；如果以違法方式收租得利，無論是違法做停車場，還是壓榨學生收高額租金，然後又轉身反批礦工老家是「違建賴皮」，那就低劣了。

林飛帆說，就在國民黨、民眾黨刻意操作賴副總統的老家礦工工寮是違建的同時，侯友宜在文化大學旁的大群館（凱旋苑）持續在收學生宿舍租金，侯擔任市長的同時，他的副業是包租公，現在，就連已經參選總統，他也不願放棄這個包租公的副業身分，大群館持續收租並漲價。

林飛帆質疑，大群館從99間房，後來硬是隔出103間套房，房間5.5坪大小，原本是「一個學期」1萬8200元的房租，後來狂漲價到「一個月」1.6萬至1.7萬元，大漲5倍；柯文哲則是被發現農地違法改建停車場，若未被發現，他一樣會持續收租，繼續違法得利。

林飛帆說，昨天，賴清德已宣佈將這個承載礦工記憶的老家交付公益信託，無償、無限期作為「礦工生活紀念館」使用，讓大家了解當年礦工是怎麼生活，同時，賴也承諾要協助所有當年同樣處境，因礦權廢止後合法礦工宿舍因政府未變更地目而至導致被認定為「既存違建」的礦工後代爭取合法的權益保障。

林飛帆喊話，「侯友宜市長，參選總統跟包租公是兩種截然不同的身分，更有截然不同的社會期待」，應該用最基本的標準，將大群館（凱旋苑）捐作公益，提供學生更平價的學生宿舍，而不是一邊做高喊居住正義的總統候選人，一邊做高漲租金的包租公；「柯文哲主席，如果真的主張公平正義，是否也應該放棄收租、養地，將違法使用的農地、與違法所得全數捐助公益！」

另外，針對國民黨副總統候選人趙少康剛剛宣布他辭去中廣董事長，林飛帆說，但他一樣作為中廣最主要的股東，言下之意，辭去董事長，他一樣對中廣有實質影響力，趙少康要不要連中廣股份一併捐出，還是等1月13日副總統敗選後，繼續回頭經營中廣？