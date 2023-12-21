只賣熟人！男Chill穿短褲賣毒糗被逮　台中警溯源破7層販售網

▲▼台中警方歷時半年，往上溯源，罕見的一層一層揪出7名藥頭。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方在年輕人常使用的社群軟體「BAND」發現，有人以暗語販毒，其中「就是愛呼愛執著」就代表安非他命，警方透過第一層陳姓藥頭，釣出第二層吳姓男子，吳男非熟客不賣，因此放心的身著短褲出門交易，隨即被埋伏的員警制伏。警歷時半年逐層溯源，往上一一逮捕7名藥頭，尤其每個藥頭都是單線作業，每一層都能製造斷點。

台中警二分局在「BAND」發覺，第一層陳姓藥頭在帳號匿稱「漂泊人生」，發送「台中需要糖果的私」訊息，實際就是販售第二級毒品甲基安非他命，經員警喬裝買家，約出陳男逮捕後，再向上溯源，毒品來源是35歲吳姓藥頭（第二層）提供。

吳男只透過LINE連繫熟客販毒，經警方多日埋伏，發現吳姓藥頭著內褲下樓販毒，毒品成交後，警方立即現身逮捕，吳男手裡緊握著販毒所得7千元，一邊竟大喊警察抓錯人。

警方鍥而不捨，經半年向上溯源，遍布台中、桃園、新北市，竟能從第二層供出第三層，第三層供出第四層，直到第七層，是近年來罕見的一次一一逮捕7名藥頭，而且7名藥頭全是單線作業，藥頭只認識上一層，從7名藥頭共搜出尚未賣出的200公克安非它命。

警方將7人全依毒品危害防制條例移送起訴，其中第三層30歲張姓毒販，因為拒不配合，到案後謊話連篇，至今仍遭收押。