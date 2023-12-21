狼師與女童嘿咻7次！辯稱是「師生戀」　還教她「找別男人嘿咻」

▲狼師儘管賠償百萬和解，台中高分院仍認為不宜量刑過低，依「與未滿14歲之女子為性交罪」判刑2年半。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

中部某國小謝姓代課老師與班上C姓女童到汽車旅館做愛達7次，但他堅稱是男女朋友關係，還稱女童即使升國中，仍滿心感謝其照顧，但法官發現兩人對話記錄，都是在討論要到哪裡做愛，甚至謝師還告訴女童，可以自己找別的男人發生性行為，法官痛批他「傳達錯誤男女交往、性行為觀念」，儘管狼師已經賠償百萬元，二審仍被判刑兩年半。

謝男在中部某國小當代課老師時，C姓女童是他班上學生，狼師卻在女孩小六到國一（2020年11月至2022年4月間）這兩年，帶她到汽車旅館發生性關係共7次，女童父親發現有異報警處理，儘管地院審理過程，狼師與家長達成和解，賠償100萬，但一審法官仍依「對於未滿14歲之女子為性交罪」判刑4年。

謝師不服上訴二審，他告訴法官，女童出身貧困家庭，卻活潑開朗，讓他真心喜愛，他見這孩子常常沒錢吃早餐，發育受影響，因此總是提供餐點，格外照顧，當她因月經不順或有婦科疾病，也是他帶著陪同就診，兩人因日久生情，才發生性關係，他強調並非一夜情，更非利用女童年幼無知而發生性行為。

謝師還舉證說，女童畢業後，到另一縣市就讀國中，仍與他有來往，寫信說：「謝謝你那麼支持我，我在○○國中上課〜我會更努力照顧自己，不能忘記我哦〜我還想當你永遠的朋友」。謝師主張，他與女童之間是真心相愛，且已經賠償100萬元與家長和解，應從輕量刑。

不過，二審台中高分院法官調查謝師與C女童LINE對話，發現大部分都在談約何時、到哪裡做愛，或事後討論性行為過程，此外，謝師還會計算女童安全期，決定何時約砲；更令人髮指的是，謝師曾告訴女童，自己有女朋友，也會與女友做愛，她（女童）升上國二後，可以自己找男人發生性行為。

法官怒斥，謝師之行為對女童傳達錯誤男女交往、性行為觀念，對其身心發育及人格發展造成嚴重不良影響，惡性非輕，雖然被告無前科，且坦承犯行，加上雙方和解，可依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，但仍認定不宜量刑過低，因此改判徒刑2年半，可上訴。

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