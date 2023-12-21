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九族櫻花祭早鳥優惠開賣　花季套票「3個月無限賞花、搭纜車」

▲九族櫻花祭早鳥優惠、花季套票即日起線上開賣。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族櫻花祭早鳥優惠、花季套票即日起線上開賣。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「台灣最大賞櫻盛會」之譽的「九族櫻花祭」，2024年早鳥優惠票已於線上開賣；九族文化村表示，今年首度推出可於三個月花季期間無限暢遊的「記名花季票卡」，讓遊客能自2月緋紅八重櫻、白色雪櫻、吉野櫻，到粉紅富士櫻，一路到4月紫戀薰衣草都盡收眼底，盡情沈浸在百花盛開的世界。

九族表示，遊客常反映要欣賞不同櫻花品種、不同花期，又要從九族玩到日月潭，「一天不夠玩」，因此首次推出「記名花季票卡」方案：首波預購期可享櫻花祭加花季3個月無限次入園，從2月到4月賞遍所有花期花種，加上纜車和遊樂設施，入園超過兩次就回本，賞櫻、看薰衣草都不必趕時間。

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▲九族櫻花祭早鳥優惠、花季套票即日起線上開賣。（圖／九族文化村提供）

九族說明，「2024九族櫻花祭早鳥券」原價900、優惠價700元，「記名花季票卡」每卡售價2200元，目前都已在南投好好玩、klook、kkday和ibon等重要售票平台上架；其中只要在南投好好玩、Klook平台購買上述電子套票，即可在現場獲得3公尺高「櫻花貓」巨型扭蛋機體驗1次（價值200元）、隨機扭出三款櫻花喵造型吊飾，若在KKday購買也可獲加贈150元「ChargeSPOT借電券」。

▲九族櫻花祭早鳥優惠、花季套票即日起線上開賣。（圖／九族文化村提供）

九族指出，櫻花祭現場更設計櫻花貓宅邸打卡專區，只要在現場完成指定任務可再加碼抽東京來回機票、東京哈利波特樂園門票、大阪環球影城門票等超值好禮；購票可上南投好好玩（https://reurl.cc/4WA253）或Klook（https://reurl.cc/Oj23Ly )、kkday（https://reurl.cc/L4jVqe）、ibon（https://reurl.cc/M419mv）。

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