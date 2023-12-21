賴清德稱「選總統3人都台獨」　林濁水讚：綠重要領袖第一次這樣講

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選電視政見會昨日登場，民進黨總統候選人賴清德突破對手多次猛攻的台獨立場，強調「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨。」對此，前立委林濁水21日就在臉書大讚，事實就是如此，但這是民進黨重要領袖第一次這樣講，其實早點這樣講更好。

賴清德昨日在政見會第三輪發表時提到，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

對此，林濁水大讚，「事實就是如此，但這是民進黨重要領袖第一次這樣講」，他也認為，其實早點這樣講更好，同時還可以更坦白，所謂坦白就是，賴清德這樣講還不算真正跳開國民黨的意識形態，而直接回到政治學或憲法學的基本原則上看問題。

林濁水解釋，回到政治學或憲法學的基本原則是這樣，只要在台灣自行組織政府，行使和中國互不隸屬的統治權，「那麼不管叫台灣國、中華民國、福爾摩沙國、中華民國台灣都是台獨」，這當然就是承認中共說的A型台獨、B型台獨、C型台獨都是台獨的意思。

林濁水直言，國民黨認為只有A型台獨才是台獨，B型台獨、C型台獨都不是台獨，實際上只是基於自己意識型態的利益講話，不只不符合北京的立場，也不符合政治學、憲法學的基本原理。

林濁水最後表示，無論如何，兩岸問題最後必然要面對這一個原點，不可能也不應該在國民黨意識型態支配下，一路鴕鳥到底。

針對賴清德的「3人台獨論」，民眾黨總統候選人柯文哲則表示，自己是來選中華民國總統的，若說3人都台獨，「那你現在是來選什麼？台灣共和國的總統還是什麼？」