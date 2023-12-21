▲▼貝恩喜迎40週年　舉辦第11屆健康寶寶體能大賞吸引逾千名寶貝參加

▲貝恩開心迎接40週年，擴大舉辦第11屆超級寶寶體能大賞運動會，受到家長熱烈響應。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

貝恩第11屆運動會日前在台北和平籃球館熱鬧展開，同時迎來貝恩第40週年，擴大邀請家中有6個月到8歲的大寶小寶們一同參與，現場吸引了超過1千名寶貝們參加分組闖關競賽，貝恩董事長李張美鳳說，「貝恩這40年走來都秉持著品質，視為我們最重要考量，品質以外服務也是我們非常重視的，所以今天我們再次舉辦了很溫馨的超級寶寶體能大賞運動會，希望與我們爸爸媽媽還有孩子們一起同樂。」

▲▼貝恩第11屆健康寶寶體能大賞，19日在台北和平籃球館熱鬧展開。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

活動主持人邀請到藝人郭彥均和巴鈺，還有Amber和虎牙姐姐與貝貝恩恩，和小朋友一起唱唱跳跳，寶貝們跟著音樂揮舞著小手，可愛模樣萌翻所有人。現場還設置了許多豐富的小遊戲，展現親子間合作的好默契；還有親子市集園遊會，好吃好玩在這裡通通找得到。貝恩公關課副理黃若婷說，「今年是貝恩的40週年，超級寶寶體能大賞活動一共有9個競賽項目。也因為貝恩已經辦過了10屆的活動，曾經參加過的小寶寶現在都已經長大了，所以今年公司特別設計了一個家族傳承概念的內容，讓大小孩都可以共襄盛舉。」

▲左起活動主持人藝人巴鈺，中間為貝恩董事長李張美鳳，右為藝人郭彥均。

還有鞍馬王子李智凱，也特別帶著家中寶貝一同前來參與，李智凱說，「剛剛比賽都很順利，雖然說可能慢了一點點，但我覺得孩子有學到我不放棄的精神，即使起步慢了一些，但最終還是完成這場比賽，這也是他人生中的第一場大賽，我替他感到很開心。」

▲▼鞍馬王子李智凱帶著孩子前來參加人生中第一場大賽。

李智凱和主持人郭彥均與巴鈺，也和我們分享平時為家中小寶貝，挑選生活日用品的小撇步。李智凱提到，「在護膚膏或濕巾的挑選上，都會盡量選擇成分天然，無額外添加的，因此貝恩是我們家一直以來的首選。」巴鈺則說，「因為我2個孩子都有過敏體質，一個是鼻子，一個是皮膚，所以挑選小孩子使用的東西時，我特別重視它一定要成分天然，還有不要有太多香氣，因此我從懷孕的時候開始，貝恩就是我最好的選擇。」郭彥均補充，「我也跟巴鈺的小孩一樣是過敏性體質，過敏非常嚴重，所以我在幫小孩選擇的時候，第一個香精不能太多、添加物不能太多，越天然越好，而且盡量都喜歡挑選無色無味的。」

▲貝恩投入公益不遺餘力，捐贈活動票券收入的10%給「等家寶寶社會福利協會」，期盼幫助更多孩子健康長大。

▲貝恩40年來秉持理念為高品質把關，受到爸爸媽媽們信賴。

而這一次比賽分為個人角逐與團體積分爭霸賽，不僅有豐富好禮，積分賽優勝隊伍還可以再加碼抽大獎。為幫助更多孩童健康成長，貝恩捐出每張活動票券收入的10%給「等家寶寶社會福利協會」。在台灣每年有超過6百位嬰幼兒，失去原生家庭進入育幼院機構，而這些孩子多來自脆弱家庭，有些孩子有嚴重過敏、過動症狀，其中蔬果是最天然的點心來源。「等家寶寶社會福利協會」致力為孩子們補充最天然營養，幫助寶貝能健康成長，一起為孩子創造更美好未來。