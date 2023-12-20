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牛排店提供愛心餐！他一看「沒有肉」秒拒絕離開　老闆超無奈

▲▼牛排店提供愛心餐！他一看「沒有肉」秒拒絕離開　老闆超無奈。（圖／翻攝爆怨公社）

▲牛排店提供愛心餐，卻遇到一堆奇怪的客人。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多店家會提供免費的愛心餐，讓有困難的人能夠飽餐一頓，但店家偶爾也會遇到無奈的客人，讓老闆忍不住抱怨，「有時候真的能夠體會為什麼有些提供愛心餐店家，最後會不願意再提供了」。

有牛排店老闆在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他們已提供愛心餐3年多，初衷就是有機會幫助到需要的人，但也常常遇到各種奇怪的情況，如有消費者想要外帶愛心餐點給同行者當作宵夜，被拒絕後就說「喔～那算了，我再去買其他東西吃」。

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也有人聽到愛心餐是鐵板麵，發現沒有肉後就拒絕並離開；還有人在開店前不斷要求愛心餐，並在手上拿著食物的情況下不斷催促，種種情況都被店員、老闆看在眼裡。

業者表示，有時真的能夠體會為什麼有些提供愛心餐店家，最後會不願意再提供了，因為很多人不理解何謂「需要幫助的人」，都認為有免費拿幹嘛不拿，但他們雖然抱怨，卻還是會秉持出眾繼續提供愛心餐點，「只希望能幫助到真正需要幫助的人，如果還要設一堆限制，那真的不如別做了」。

網友看完紛紛留言，「很正常，會來拿的通常都不是弱勢族群」、「現在什麼人都有加油，真的很多有愛心做公益的人心冷」、「同樣也是做愛心餐的我，遇到的是每天同一個人來領兩份，隔天在八方雲集遇到，他花了165塊買了八方」、「就是有這種爛用別人愛心的垃圾。你們很棒，謝謝你們的愛心」、「這讓我想到之前準備了一些便當去龍山寺對面發放，竟然還被嫌棄說沒有湯」、「沒事，他覺得他很困難就給他吧，畢竟腦子不好使也算一種困難」。

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