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社會 社會焦點 保障人權

辦IG裝同學誘女學生拍「腿打開」照！補教狼師被判1年10月

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲新北市蘇姓補習班老師，見其指導的未成年女學生長相可愛，竟辦IG帳號佯裝其同學要脅拍猥褻照。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

蘇姓男子任職新北市某家以「一對一個別輔導」為主的補習班老師，竟趁擔任1名未成年女學生指導老師，辦假IG帳號佯裝同學誘其同意追蹤，並傳訊「脫褲子、腿打開」迫女學生自拍猥褻照傳送供觀賞，所幸女學生機靈立刻告訴家長並報警。士林地院審結，依以他法使少年製造猥褻行為電子訊號未遂罪，處有期徒刑1年10月。

起訴指出，該名年約20多歲的蘇姓老師從2022年2月11日起，至同年5月14日擔任未成年女學生小琳（化名）指導老師；同年9月中，蘇師竟用IG改暱稱佯裝小琳同學吸引追蹤。

小琳不疑有他同意追蹤後，蘇師原形畢露傳送：「正常照脫衣服脫內衣」、「腿打開用手撐開」等威脅文字，要小琳自拍猥褻照傳送，小琳提出勇氣拒絕，並告訴家長，全案曝光。

蘇師警詢、偵查時，坦承犯行，檢警根據IG截圖、臉書帳號及IP位置，依《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第5項規定、第2項以違反本人意願的方法使少年拍攝猥褻照未遂罪起訴。

法院審酌蘇男明知小琳年紀尚輕，思慮未臻成熟，竟欲使小琳拍攝裸露身體隱私部位數位照片、影片供其觀覽，以滿足私慾，幸因小琳警覺而未遂，雖犯後坦承犯行，有意和解，但小琳父親拒絕，以他法使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，處有期徒刑1年10月。

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