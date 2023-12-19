甘肅強震致青海村落被土石流覆蓋　空拍只剩屋頂景象駭人

記者魏有德／綜合報導

甘肅6.2強震不僅造成震央臨夏州積石山縣災情慘重，也使得鄰近的青海民和縣金田村及草灘村等村落民房受土石流影響滅頂，仍有人受困待援。透過救難人員空拍影片可以發現，金田村部分地區被一片泥沙覆蓋，只露出白色屋頂，隱約可見民宅大門的上緣，可以想見土石流來襲時的衝擊和恐怖景象。

▲甘肅強震導致青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博，下同）

《央視》報導，青海海東民和縣金田村房屋受損嚴重，不少房屋被淤泥沖毀，有村民被困。由於現場淤泥量過大，且非常鬆軟，人工清淤搜救難度大。救援人員運用雷達、無人機等設備進行地質勘查，緊急調運挖掘機、推土車等大型機械快速清挖淤泥，隨後進行人工搜救。

受地震影響的還有草灘村，村民祈先生回憶稱，地震發生時，一家人正打算逃生，卻發現屋外有淤泥衝入了房間，「家旁邊有一條溝，泥水就從溝裡的縫隙冒出來，進到家裡。我們跑不出去，只能往二樓跑。」

祈先生表示，房屋牆上仍能看到明顯的淤泥痕跡，最高的位置接近一樓樓頂，「當時，電也沒有了，很害怕，擔心泥漲到二樓。那樣就沒地方可跑了。」

截至今（19）日，青海海東市受地震影響造成195人傷亡，其中，遇難13人，受傷182人，還有20人失聯，至於民和縣中川鄉草灘村仍有人員受困，救災人員已在現場進行全力搜救。

