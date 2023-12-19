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甘肅強震「總死傷增至844人」！逾15萬間房屋損毀　中央急送物資

記者閔文昱／綜合報導 

甘肅6.2強震不僅造成震央臨夏州積石山縣災情慘重，也使得鄰近的青海民和縣金田村及草灘村等村落民房受土石流影響滅頂，仍有人受困待援。根據最新統計，此次地震已造成甘肅113人死亡，536人受傷，15萬5393間房屋損毀；另外青海也有13人死亡，182人受傷，因此總死傷人數已增至844人。

根據《央視新聞》，截至今（19日）15時，甘肅消防累計救援受困人員67人，轉移疏散685人；另外，截至16時，650頂帳篷、4080床棉被褥、1604套折疊床、3120件棉大衣、5000雙棉鞋、300套火爐等中央和省級應急救物資已運至積石山縣。

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

▲中國甘肅省發生6.2地震，導致百人死亡。（圖／CFP，下同）

報導指出，積石山縣15所寄宿制學校共有1萬4654名師生全部撤離到安全地帶，未造成人員傷亡。

據通報，積石山縣規模6.2地震發生在青藏高原東北緣，位於柴達木共和地塊的北邊界，發震斷裂為拉脊山北緣斷裂，該斷裂及鄰區歷史地震活動頻繁，預計原震區近幾日仍存在發生規模5地震的可能。

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

具體來看，1900年以來該地震鄰區100公里範圍內，先後發生過7次規模5以上地震；最近一次規模5以上地震是2019年10月28日夏河縣規模5.7地震，距離這次地震約72公里；震中周圍100公里範圍內的最大地震為1936年2月7日康樂縣規模6.7 。

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