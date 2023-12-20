當街熱吻男友後「離奇陳屍農舍」！少女拒嫁表哥　遭父母勒斃

▲巴基斯坦少女因不願嫁給表哥，在義大利遭父母殺害。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦一名少女多年前隨著父母一同到義大利生活，然而剛成年的她卻被家人要求返回巴基斯坦並嫁給自己的表哥。崇尚自由婚姻的她堅決反抗，並與另一名巴基斯坦籍男友當街熱吻，沒想到這個吻卻惹毛她的父母，聯手叔叔一起將她活活勒斃，並棄屍於廢棄農舍。義大利法院19日判處她的父母無期徒刑，而協助殺人的叔叔則是14年有期徒刑。

根據《衛報》報導，18歲的巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）數年前因為父母要到義大利當農工，全家人一同搬到義大利北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）的一個小農村諾韋拉拉（Novellara）。

儘管她的父親沙巴爾（Shabbar Abbas）與母親娜吉雅（Nazia Shaheen）是個虔誠的穆斯林，然而來到義大利的薩曼卻被自由的空氣吸引，因此不再戴頭巾，並且公開自由戀愛，和自己喜歡的年輕男子約會。

沙巴爾與娜吉雅雖然已經來到義大利，但仍然希望女兒可以按照家族意願，回到巴基斯坦與表哥結婚。薩曼堅決不從，並為此與父母反抗，同時繼續與男友交往。

薩曼曾在社群媒體上發表一張熱戀照，照片中的她與巴基斯坦籍男友在街上接吻，誰也沒想到這張照片竟會引來殺機。薩曼的父母看到女兒與其他男人接吻的照片後，徹底被激怒，隨後找來薩曼的叔叔達尼許（Danish Hasnain）一同展開殺人計畫。

薩曼曾經向男友表示，擔心自己因為拒絕回國嫁給表哥，會有生命危險，怎知不久後就真的人間蒸發。2022年1月，薩曼被發現陳屍在她父親沙巴爾務農的田地附近的一座廢棄農舍，而1年半以前她的最後身影，就是被監視器拍到和父母一起來到這附近。

根據驗屍結果，薩曼的頸部骨折，懷疑是被勒死，而檢察官認為她可能是在2021年5月1日被家人殺害。根據出境紀錄，她的父母在數天後從米蘭逃回巴基斯坦。薩曼的父親沙巴爾今年8月被引渡回義大利， 母親娜吉雅至今仍留在巴基斯坦。

義大利法院19日判處沙巴爾與娜吉雅無期徒刑，而薩曼的叔叔達尼許則是被判14年有期徒刑。