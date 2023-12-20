新北果菜公司組長收賄！　索取「保護費」還賤賣蔬果

▲新北果菜公司供應大台北600萬人新鮮蔬果，年營業額超過百億元，近日連連出包，塗姓組長還被控收賄並賤賣蔬果。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市果菜運銷股份有限公司近日弊案連連，11月才爆出職員疑似圖利承銷商，隨即遭檢調搜索，而該公司塗姓行銷組長也遭控收賄，打著「想來板橋賣要經過我同意」的旗號，向農民收取「保護費」，最終竟賤賣農民蔬果，疑似送往他自設的蔬果行販售牟利，農民們憤而檢舉卻未獲果菜公司回應，新北市議員黃淑君要求果菜公司徹查，將「菜蟲們」一網打盡。

據了解，塗員今年約40多歲，沒有蔬果背景，原本就讀於陸軍士官學校，畢業後在部隊工作，約在2018年透過招聘程序進入板橋果菜公司，此後仕途一路順遂，5年間就從有機交易拍賣員晉升至行銷組長。

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塗員曾代表公司接受農業媒體採訪，過程中侃侃而談有機蔬果所面臨的困境，以及他為了輔導農民而做出的努力，還鼓勵農民跳脫「價格迷思」，將蔬果拍賣市場打通路，把市場做為品牌推廣的一個選項，其言詞懇切、句句肺腑，看似是為台灣有機農業鞠躬盡瘁，如今卻遭控收賄。

▲新北果菜市場以拍賣為交易大宗，由農民送貨北上，交由承銷商競拍。

黃淑君表示，目前果菜市場有3種交易方式，最大宗為拍賣，由農民送貨北上，交由承銷商競拍；其次則為「預約交易」，批發市場扮演媒合者及協助合理議價者，促使餐廳團膳業者、蔬果加工廠商或外銷貿易商等大消費戶，透過批發市場直接與產地完成採購，塗員負責的則是第3種，也就是「有機交易」。

黃淑君提到，新北果菜市場為新北市中小學營養午餐供應平台，每周有機蔬菜需求高達數十噸，有機拍賣員要趕赴產地，親自與農民協商交易事宜，由於蔬果量龐大，許多農民會將果菜市場視為「安全選項」，倘若能順利成交便至少有基本收入，拍賣員的角色也因此至關重要，塗員卻利用此職權狠宰農民。

據悉，塗員從去年4月開始向中部農民收購有機蘋果絲瓜，他向農民保障將會給這些農作物「甜甜價」，當時的蘋果絲瓜每顆市場價不低於20元，塗員卻以每公斤20元價格售出，等同每顆只剩10元，且交易量超過3000公斤，農民有苦說不出，只能默默吞下。

▲新北果菜市場為新北市中小學營養午餐供應平台，每周有機蔬菜需求高達數十噸，有機拍賣員角色至關重要。

更誇張的是，塗員還曾以「保障農產品價格」為由，向農民收取6000元的議價費，有一位農民先後就付出了1萬8000元，而塗員今年再度向他們收南瓜，口頭保證以每公斤50元收購，農民們畏懼其果菜公司組長權勢，決定再給他一次機會，南瓜最終卻被以每公斤23元「賤賣」，農民們忍無可忍，決定向果菜公司陳情，懷疑塗員可能藉著低價向其他承銷商收取賄款，並收購低價的蔬果運往他私下經營的蔬果行販售牟利。

「消費者買貴了，農民又沒賺到，最後到底是被誰賺走了？」黃淑君表示，陳情書早在11月就寄來新北，果菜公司卻遲至這個月才開始調查，還讓塗員把所有的假都放完後才自請離職，而她也懷疑塗員的上司恐對其行徑知情，要求果菜公司徹查，將「菜蟲們」一網打盡。

新北果菜公司董事長劉來通回應指出，針對目前果菜公司的各種風波，正研議改革方向加強內控，涉及不法的員工都已移送地檢署，公司絕無寬貸，交由司法單位調查釐清。

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