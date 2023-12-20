使用芥蘭農藥殘留超標源頭說不清　自助餐廳遭南投衛生局罰3萬

▲南投縣衛生局公布11月辦理蔬果農藥及動物用藥殘留抽驗結果。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護民眾食之衛生與安全，南投縣衛生局於11月針對市售生鮮蔬果進行抽驗，在19件生鮮蔬果中發現2件產品農藥殘留不符規定，包括「羅勒」1件、經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，以及「芥蘭」1件，販售業者因無法提供源頭資料遭開罰3萬元。

根據抽驗資料，農藥殘留超標的羅勒產品為集集鎮超市所販售，該業者在今年4月縣府衛生局抽驗時，也被發現1件來源為雲林縣的皇宮菜產品有農藥殘留超標，未交代農藥不合格之芥蘭來源而遭開罰者為草屯鎮某自助餐廳；而本次尚抽驗5件市售禽畜肉品的動物用藥，皆符合規定。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元至2億元罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局長陳南松局表示，購買蔬果應選擇當季盛產蔬果，在食用或烹飪前加強蔬果前處理，可減少農藥殘留；對可削皮的水果和蔬菜，削去外皮也能進一步減少農藥暴露，也可儘量選擇多樣化的食材來源，避免長期過量攝取同一種農產品，有助於降低單一農產品農藥殘留的累積風險；他也也提醒販售業者應將進貨資料保存完整，以利相關單位源頭追蹤管理。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。