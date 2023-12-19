快訊／新北35歲男腳遭利器刺傷！鮮血直流倒摩鐵　警方緝凶中

▲泰山某汽車旅館發生濺血事件 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名34歲楊姓男子，今天下午2時許腳被利器穿刺、鮮血直流，男子痛得不斷哀叫，倒臥泰山區中港西路一家汽車旅館，警消獲報到場，男子表示，他與他人有財務糾紛，相約在汽車旅館談判被對方持利器刺穿腳，林口警方目前調閱監視器循線逮人，詳情仍待釐清。



據了解，楊男日前向友人借車，卻把對方的車子撞的亂七八糟，對方氣炸今天下午1時許，拿利器刺楊男腳，楊男受傷後鮮血直流，兇嫌隨即將他丟包在泰山汽車旅館，警方目前緝凶中。