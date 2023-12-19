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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅強震災區氣溫降到零下！黃金救援時間「不到72小時」

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

▲甘肅強震造成慘重災情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生規模6.2地震，已經造成上百人死亡。現場救援人員透露，此次救援的難度主要在當地的低溫天氣，最低零下十多度的氣溫，將導致救援的黃金時間比一般的72小時更短。

根據《羊城晚報》報導，地震發生後，甘肅省消防救援總隊立即啓動一級響應，首批調派蘭州、隴南、臨夏、甘南、武威、白銀、定西、新區、訓保9個支隊，2支重型、7支輕型地震救援專業搜救隊共564名消防救援人員、166輛消防車、6頭搜救犬，攜帶生命探測儀等地震救援裝備器材1萬多件（套）集結趕赴災區。

負責此次地震社會救援力量協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，甘肅省內的社會應急救援隊已有5支抵達災區，正在備勤的外省救援隊伍有30多支，救援力量是比較充足的。

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

汪多提到，積石山縣城和一線災區的通信良好，通往災區的路況也基本良好，「只有臨夏州到積石山縣的一段路有積雪，其他沒有什麼問題。」

汪多分析，此次救援的難度主要在於當地的低溫天氣，目前當地的最低氣溫在零下十幾度，對於救援人員來說，必須加快救援速度。

汪多認為，相較於一般地震救援的黃金72小時，此次地震的黃金救援時間會縮短。

大陸地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭表示，這次地震震級不是很大，嚴重破壞區域小，但是引起的地面震動非常強烈，造成山體崩塌和滑坡也可能比較嚴重，正是逆衝型地震的特點。

高孟潭說，震中所在區域，位於青藏高原東北緣，廣泛分布逆衝型斷裂，「這是青藏高原向北東強烈擠壓形成的。這次地震與今年摩洛哥大阿特拉斯山區的地震具有相同的特點。」

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

大陸國家自然災害防治研究院創院院長、大陸地質大學教授徐錫偉認為，地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。

報導提到，雖然目前現場救援力量充足，但發電機、重型工程機械、 長款棉大衣、安全爐灶燃料、食品、保暖設施、安全防火、女性用品等仍有較大需求。

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