快訊／柯粉搶賴清德「開票之夜」路權遭駁回　中正一：預防發生衝突

▲民眾黨總統參選人柯文哲19日召開記者會，發表國家治理政見。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前搶下「選前之夜」2024年1月12日凱道路權，被民進黨酸「沒屁股卻吃那瀉藥」，引發柯粉不滿情緒，怒搶「開票之夜」2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，但19日卻被發現遭北市府駁回。對此，台北市警察局中正第一分局回應，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

針對柯粉申請2024年1月13日北平東路路權，但遭到台北市政府駁回一事，中正一19日上午說明，台北市政府辦理相關市區道路路權審核，市府工務局新工處與警察局共同審核，由轄區分局、警察局與新工處依流程進行；考量2024年1月13日為選舉開票日，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

中正一提及，警方向來尊重民眾言論表達自由，並基於「公民與政治權利國際公約」及「集會遊行法」等相關規定，公平合理考量人民集會遊行與公共利益均衡維護，衡酌准駁相關路權及集會遊行活動。

而柯文哲19日上午出席「國家治理」政見記者會時，針對柯粉搶路權卻被北市府駁回，柯文哲僅說，自己不曉得細節，確定後再回答。

▲柯粉申請「開票之夜」2024年1月13日北平東路路權，但遭北市府駁回。（圖／翻攝自台北市申請使用道路網）

台北市於13日0時開放2024年1月12日的路權申請，柯文哲陣營原訂鎖定3個「選前之夜」場地，分別為凱道、北門前的博愛路，以及新北市新莊競總前的新莊區中華路三段226號，並將最大目標放在北門前廣場，但想不到志工手速非凡，除了北門廣場路權之外，還一舉搶下凱道路權，讓柯文哲「選前之夜」規模大升級。

儘管搶下1月12日「選前之夜」凱道路權，由於民進黨包下了凱道9日、10日、11日的路權，所以搭建舞台受到考驗。柯文哲13日於直播時想出奇招，聲稱「我想過了啦！算了，我們就不要搭舞台，把車子開到那裡，在廣場中間上面演講就好了，全部省下來！」讓一旁的柯辦發言人陳智菡趕緊提醒「不要暴雷，我們一定會想出辦法的。」

但據了解，有柯粉不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠批評柯營塞不滿凱道，還說「沒那個屁股吃那個瀉藥」等言論，所以憤怒地在台北市14日0時開放申請2024年1月13日「開票（勝選）之夜」場地路權時，瞄準民進黨總統候選人賴清德競選總部前的北平東路路權，而且還順利取得成功，並傳話給民眾黨黨中央聲稱「我們搶到民進黨路權了」。

不過，其實柯營瞄準的「開票（勝選）之夜」場地並非北平東路，而是新莊競總與凱道，所以民眾黨自己的志工則也順利在14日0時一舉搶下1月13日的新莊競總、凱道路權，而民眾黨「開票之夜」也預計在凱道舉辦，但仍待柯陣營最終宣佈。