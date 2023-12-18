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12歲女童接媽媽回家！4男半路騙往油棕園性侵　法院重判16年

▲▼爭吵。（圖／CFP）

▲大馬一名年僅12歲的女童遭4名男子性侵，法院判處這4名被告16年監禁。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞4名年齡介於20至26歲的男性，因在2020年9月29日晚間9時至11時之間，在登嘉樓（Terengganu）一個油棕園內，輪暴當時年僅12歲的女童，而被判處長達16年的監禁。

綜合《自由今日大馬》與《中國報》報導，據受害者所述，事發當時，她正騎車前往附近夜市，準備與擺攤的母親一同回家。突然，她在路邊被2名嫌犯攔下來，其中一名受害者認識的男子則邀請她到一個寂靜的地方。

受害者沒有想太多，便跟隨2人來到一個油棕園，直到她察覺不對勁，想要用手機打電話求救時，卻被嫌犯搶走手機，並對她施以性侵。隨後，又有另外3名男子來到油棕園加入這場犯罪行為。

警方經調查後，以刑事法典第375（B）（輪姦）對其中4人提出控訴，其中第5名只有19歲的男子則被釋放。法庭在今年12月17日因辯方無法對案件提出疑點，裁定4名被告罪名成立，全數判監16年。

報導稱，這4名被告中，除了26歲被告的刑期從被捕日當天，即2020年10月11日，開始計算外，其餘3人的刑期則從案件判刑日，即2023年12月17日開始算起。

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