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渣男殺「舞蹈師小三」埋屍11年　警拆字「鈞霖」破心防

警方靠姓名學拆字的方法，讓凶手俯首認罪。（東森新聞提供）

▲警方靠姓名學拆字的方法，讓凶手俯首認罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

二十多年前，男子白木春與黃姓舞蹈老師外遇，後來白男提分手，黃女不願意，雙方發生衝突，白男一氣之下勒斃黃女，埋屍在家族農地。11年後，白男親戚整地時挖到骨骸，嚇得報警，警方雖鎖定白涉案，但沒有直接證據，白也否認到底，警方使出測謊、招魂等方式，都無法突破其心防。由於白男當時剛改名「鈞霖」，警方靈機一動，以姓名學拆字的方法，分析命案曝光的原因，提醒他若不認罪將禍延子孫，終於讓他坦承犯行，順利破案。

回想這起命案，承辦警官不禁嘖嘖稱奇，他說：「當年因為沒有直接證據，即便我們認為凶手涉有重嫌，也難以將他繩之以法，但或許是死者顯靈，加上凶手畏罪改名，給我們破案靈感，終於在11年後發現死者骨骸，並從凶手的名字突破他的心防，順利替死者申冤！」

白木春將小三勒斃後，埋屍在家族農地。11年後才被人發現波羅蜜樹下的骨骸。（東森新聞提供）

▲白木春將小三勒斃後，埋屍在家族農地。11年後才被人發現波羅蜜樹下的骨骸。

專案小組指出，男子白木春因學舞，與黃姓舞蹈老師發展不倫戀。後來婚外情曝光，白提出分手，但黃女不願意。案發當天凌晨，黃女在白男家門外堵人，雙方爆發衝突，白一時氣憤，拿起木棍毆打女，接著用麻繩將她勒斃，最後埋屍在家族農地的波蘿蜜樹下。

後來家屬遍尋不著黃女，因而報警，警方發現白木春的住處外，有黃女的血跡，懷疑他涉有重嫌，但因為找不到屍體，再加上白提出有利的不在場證明，讓黃女失蹤案始終無法突破。直到2009年5月，白男的親戚在自家農地進行整地，赫然挖到一具脖子纏繞麻繩的白骨，骨骸身上還穿著衣物，帶著金鍊、手飾，口中還有金牙。

警方清查失蹤人口，加上黃女兒子、丈夫指認，確認白骨就是黃女。另警方發現，有殺人重嫌的白木春在案發後，不但改名為白鈞霖，還換工作跑去擔任夜班警衛，在白天才睡覺，彷彿良心不安，更讓警方認定白應該就是凶手。不過，專案小組對他進行測謊，結果沒通過，他卻還是否認到底。

死者的骨骸埋在樹下，被3根粗樹根壓住，不見天日，狀態與凶手的名字「木春」不謀而合。

▲死者的骨骸埋在樹下，被3根粗樹根壓住，不見天日，狀態與凶手的名字「木春」不謀而合。

警方為突破白木春的心防，想到請死者的家屬進行招魂，更對他使出測字。專案小組對白木春說，他名字中的木就是指埋屍地點的在波羅蜜樹下，春是形容樹根壓在上面的樣子，這個名字壓得住命案；但他改名白鈞霖後，把「鈞」拆成左金又勻，形同欠死者債，而「霖」字拆成上雨下林，反而讓他禍延子孫。白抵擋不住良心譴責，終於招認。

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