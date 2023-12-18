調查局長親自出馬！　職籃開球宣導打詐反賄選

▲調查局長王俊力（中）17日下午受邀到新莊體育館，為職籃T1聯盟主場球隊新北中信特攻的比賽開球，並宣導反賄選與打詐拒毒。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局宣導反賄選與防詐拒毒工作，哪裡人多就往哪去，昨(17日)下午前進新北市新莊體育館，由局長王俊力為T1職籃主場球隊中信特攻對戰台啤永豐雲豹之役開球，站在2位高個兒洋將中間，只搆得著大漢肩膀的王俊力顯得嬌小，他仍氣定神閒喊話球迷應援球員之餘，也能響應政府打擊犯罪，共同營造美好安定家園。

中信特攻隊是台灣職籃T1聯盟創始球隊，中信集團向來反毒不遺餘力，中信特攻的英文隊名DEA，就是取自美國緝毒局Drug Enforcement Administration的縮寫，主場館選在新莊體育館並與新北市府合作冠名，因此中文隊名全名為新北中信特攻。

▲調查局長王俊力（前右2）17日下午受邀到新莊體育館，為職籃T1聯盟主場球隊新北中信特攻的比賽開球，並宣導反賄選與打詐拒毒。（圖／調查局提供）

經任職中信集團的退休調查官牽線，調查局長王俊力昨下午4點多受邀為中信特攻的主場比賽開球，轄區新北市調查處派出10多位年輕男女調查官在場外設攤，力邀1000多位觀賽民眾參與有獎徵答，包括如何辨識詐騙手段、調查局受理檢舉專線號碼等，猜對就贈送鑰匙環、調查局吉祥物「查查」造型磁鐵等精美小禮物。

王俊力開球前，和陪同的副局長文瀚、新北市調查處長張育瑞、簡任祕書胡國華都套上黃色的DEA球衣，曾任警政署長的中國信託育樂公司董事長陳國恩在場接待，雙方互贈紀念品，王俊力站在中信特攻與客隊台啤永豐雲豹2位爭球的洋將中間，身高勉強搆著大漢肩膀，開球輕拋瞬間，2位高個兒連跳都不必跳，畫面很逗趣。

▲調查局長王俊力17日下午受邀到新莊體育館，為職籃T1聯盟主場球隊新北中信特攻的比賽開球，並宣導反賄選與打詐拒毒。（圖／調查局提供）

王俊力把握現場人氣，喊話熱血球迷應援奮戰球員之餘，也能熱情加入政府「全民打詐、反毒、反賄選」行列，共同營造美好安定家園。

調查局表示，「打詐」、「反毒」與「反賄選」須全民一起努力才能做到最好，明年（2024年）1月13日將舉行總統副總統及立法委員選舉，民眾如發現詐騙、賄選及毒品危害情資，請勇於撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，共同守護國人生命財產安全，維護選舉公正性及民主政治核心價值。