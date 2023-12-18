解禁了！埔里全鎮居民吃素5天　「報復性吃肉」掃光超市貨架

▲埔里清醮吃素5天昨晚開葷，鹹酥雞攤大排長龍。（圖／翻攝自臉書社團埔里人通通＋回來）

圖文／CTWANT

南投縣的埔里鎮每12年會舉行一次建醮法會，全鎮居民會一起連續吃素長達5天，近期「三獻清醮」在17日晚間11點結束後，不少居民都衝進鹹酥雞店「報復性吃肉」，甚至連傳統市場的賣肉賣魚的攤位，都提前在晚間擺攤作業，來彌補這幾天的生意。

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▲埔里人吃素5天一開葷大買特買，蔡阿嘎見證全聯肉品區真的清空了。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

埔里三獻清醮茹素連續5天，一結束埔里居民就衝進傳統市場與鹽酥雞店，從晚間11點開始，鹹酥雞攤位、豬肉攤商、海鮮攤商招牌也亮起來，一路開始營業到隔日白天，來彌補這幾天無法做生意的營業額。

不少民眾也拍攝下來鹹酥雞店大排長龍的狀況，甚至有店家受訪一到11點開葷，就有民眾開始出來買，因此會一職營業到隔天中午12點都不會休息，甚至準備的商品量也會比平常更多，讓來買的客人都可以買到，甚至業績也比平常多好幾倍。

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