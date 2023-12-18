2023全球最強護照排名出爐「台灣排名第70」　前20名僅2亞洲國家

▲2023年12月全球最好用護照排名出爐。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

2024年即將到來，在全球旅遊熱潮之下究竟哪一本護照最暢行無阻？考量了免簽證、落地簽證、電子簽證入境國家數等綜合評分項目，2023年12月「全球最好用護照」排名出爐，由西班牙護照拿下全球第一，而前20名只有2個亞洲國家，分別是排在第2名的新加坡，與第15名的日本，至於台灣則排在世界第70位。

每月更新一次的全球護照指數VisaGuide.World Passport Index近日公布2023年12月最新排名，前五名依序分別為西班牙、新加坡、德國、義大利與法國。若旅客持有全球最好用的西班牙護照前往世界約200個國家，只有18國需要事前申請傳統的簽證，多達106國免簽，甚至有43國能「免護照」入境。

亞洲最強大的護照依然由新加坡拿下，雖然新加坡人無法「免護照」前往其他國家，但是擁有多達156國免簽資格，8國可憑「電子旅行證」（eTA）獲授權入境，30國落地簽證，12國可用電子簽證入境。

不可否認地，歐盟與申根國家的護照最方便跨國通行，全球前40名中只有9本是非歐盟或非申根公約國的護照，除了新加坡外，還包含日本（第15名）、南韓（第27名）、英國（第28名）、紐西蘭（第29名）、澳洲（第34名）、加拿大（第38名）、阿拉伯聯合大公國（第39名）與美國（第40名）。台灣則排在第70，前後多為中南美和非洲國家。

據VisaGuide.World Passport Index排名，全球前10大最強護照依序是：

▪ 西班牙

▪ 新加坡

▪ 德國

▪ 義大利

▪ 法國

▪ 荷蘭

▪ 芬蘭

▪ 瑞典

▪ 挪威

▪ 丹麥