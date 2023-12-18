真人版「帝王條款」現身高雄動漫祭！網全笑翻：沒自帶斑馬線

▲一名男子穿著皇帝服裝，一隻手遛著烏龜走在駁二園區，還原了近期最夯的話題《帝王條款》。（翻攝自駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center臉書）

圖文／鏡週刊

桃園東興國中一名學生創作的《帝王條款》畫作，獲全國學生美術比賽特優，因網紅Cheap批評引發兩派網友對槓，掀起各界討論。沒想到週末在高雄駁二舉辦的動漫祭同人誌創作展，竟有人打扮成《帝王條款》畫作中皇帝牽著烏龜的模樣，速度之快讓網友都說讚。

一名國中生得獎的《帝王條款》畫作，將行人畫成皇帝，無視路口眾多車輛，遛著烏龜悠閒走過行人穿越道，藉此提醒用路人應「彼此尊重」，不料卻引發爭議，網紅Cheap質疑是在汙名化行人，更喊若「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了！」，隨後多數輿論及教育部表態力挺學生，事後Cheap也道歉，認了「不該說追回這個獎」。

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▲桃園東興國中學生創作的《帝王條款》畫作引起各界討論。（翻攝自臉書）

「駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center」16日在粉專分享參與動漫祭同人誌創作展民眾的裝扮，其中一張照片還原了近期最夯的話題《帝王條款》，一名男子穿著皇帝服裝，一隻手遛著烏龜走在駁二園區。

網友看到照片後紛紛大讚，「進度太快」、「跟得真快！！給讚」、「也太快了吧，事件發生至今只有四天能準備衣服道具XD」、「過分優秀」、「沒自帶斑馬線」、「超有料 滿分cos」；另外友人透露「好像不只這一位」，也有人開玩笑表示「完了完了 會沒完沒了」。

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