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社會 社會焦點 保障人權

鋼琴老師婆媳不睦要離婚　夫控她家髒！有老鼠放娃睡地上

律師揭破常見離婚話術真面目　這10句別輕易相信！。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新北一名妻子因婆媳問題訴請離婚，丈夫則反控她多次擅自離家，對婆婆提出訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／新北報導

新北一名鋼琴家教和老公結婚4年，育有1子，起初夫妻婚姻生活幸福，後來因婆媳問題導致夫妻關係惡化，女方向法院訴請離婚，但丈夫卻辯稱她多次對婆婆嗆聲、提告，指女方住處骯髒，有老鼠和蚊蟲出沒，還讓小孩在地上睡覺。士林地院審理後，認為他們長期分居的主因是女方擅自離家，難歸咎於男方，駁回離婚之訴，全案還可上訴。

判決指出，這對夫妻婚後原本住在夫家所購買的三峽住處，但後來為避免妻子上課舟車勞頓，有時候會借住在公婆位於北投的住處，不過婆媳之間相處並不融洽，妻子指控婆婆不滿她沒做好家務和照顧小孩，經常對方惡言相向，2021年她家因遭逢變故，丈夫和公婆卻多次阻止她爸媽探望她，甚至對她母親施加語言及精神上壓力。

妻子主張她長期承受婆媳壓力，老公又不願居中協調，於是2020年11月她便向丈夫表明要帶小孩回娘家居住，期間男方對他們母子都不聞不問，丈夫卻突然在2021年1月17日帶著婆婆來搶小孩，雙方拉扯時造成妻子受傷，當天雙方即前往警局協商，隔2天雙方又在警局前起衝突，她遭汽車拖行導致雙側膝部擦挫傷、左手掌挫傷，警方因而聯繫社工到場處理，2月8日雙方簽訂協議書，協議分居、照顧未成年子女的方式，並履行至今。

妻子主張她長期承受婆媳壓力，婆媳關係已到水火不容的程度，丈夫卻未能居中調處，導致雙方互相提告，且夫妻倆自2021年分居至今，彼此間只會就孩子照顧問題有聯絡，婚姻已有名無實，請求法官准予離婚。

▲老鼠。（圖／翻攝自Unsplash）

▲丈夫指控老婆提供給小孩的住處髒亂，還有老鼠蚊蟲出沒，更讓小孩在地上睡覺。（示意圖／翻攝自Unsplash）

不過丈夫則主張，他2019年因腎臟惡性腫瘤開刀切除，因此他母親善意提醒妻子應在家自行料理避免外食，並希望保持住處乾淨，沒想到卻被妻子竟心生不悅反嗆婆婆，甚至還因此聲請保護令，但後來被法院駁回；妻子後來改對他母親提告妨害自由，檢察官也不起訴，足以證明妻子沒有長期承受婆媳關係壓力一事，不構成離婚事由。

丈夫指控妻子2020年就曾2度擅自將小孩帶離住處，並拒絕他探視小孩，他曾多次以電話、訊息勸她回家，但妻子都置之不理，2020年11月她又故計重施，因此女方指控他不聞不問並非事實，他更表示妻子的住處環境髒亂，老鼠、蚊蟲肆虐，更讓小孩睡在地上，已影響孩子身心健康，且妻子還違法使用照顧她外公的看護，甚至還拿孩子照片當作鋼琴教室宣傳照片，未顧及小孩人生安全。

士林地院審理後，認為妻子主張與婆婆間的訴訟，都是她單方面提起刑事告訴、聲請通常保護令，雙方態度強勢互不相讓，難以將責任歸咎於丈夫，且因她自行帶小孩回娘家，造成雙方長期分居，雖然丈夫已表明願意和妻子搬到外頭居住，但妻子不同意，可見不是丈夫沒努力回復夫妻共同生活，且雙方曾停止訴訟協商未來婚姻走向，可見雙方並非無回復關係可能，因此駁回女方離婚之訴，全案還可上訴。

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