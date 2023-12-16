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女模被爆「雪地多人運動」凍僵暴斃！攝影師憤怒回擊

▲▼女模被爆雪地多人運動暴斃。（圖／翻攝X／林希威）

▲女模被爆雪地多人運動暴斃，攝影師、本人都出面回應。（圖／翻攝X／林希威）

記者柯振中／綜合報導

河北省張家口市近日有消息傳出，一名女模特與多名男子相約在雪地發生關係，結果不慎暴斃，掀起了大量討論，就連警方都介入調查。不過，事後經過了解，原來事件是烏龍一場，女模根本活得好好的，攝影師也對此爆氣嗆聲「已通知公司法務」。

綜合陸媒報導，近日有網友在社群軟體上發布貼文，指稱河北張家口的萬龍雪場發生命案，有女模與多名男子相約在雪地發生關係，結果因為天氣太過寒冷，不幸凍到暴斃。

消息掀起許多討論，就連當地警方也介入調查，事實真相也隨之出爐。原來，這是北京模特兒SliverRidge與攝影師林希威等人相約外拍，到萬龍雪場的樹林取景，而非所謂的「多人運動」。

對此，林希威也痛批，他過去就有雪地拍攝模特兒的經驗，也知道模特兒的辛苦，因此防護措施一直都做得很好，保母車隨時都在旁邊等候，暖暖包等保暖物品也都相當齊全，就是怕模特兒受到傷害。

林希威提到，這次的雪地攝影是正常拍攝，並沒有人因此凍僵，也不是放假人擺拍，現在已將造謠生事的言論截圖、通知公司法務，將透過法律途徑捍衛自身權益。

對此，模特兒SliverRidge也回應，拍照是溫暖而美好的事情，不應該被謠言玷汙。

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