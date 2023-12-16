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社會 社會焦點 保障人權

工廠狗兒衝出狂咬！彰化郵差小腿血跡斑斑　包紮完繼續送信

▲彰化有郵務士被狗咬傷。（圖／翻攝自臉書伸港小鎮）

▲彰化有郵務士被狗咬傷。（圖／翻攝自臉書伸港小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

驚！彰化伸港工業區一間工廠，飼養的狗狗沒有綁繩，1名伸港郵局上班的郵務士，送信過程中，突然被狗咬到左小腿滿是撕裂傷，血流如注，他又怕掛號信無法及時送到家戶手中，看完醫生綁著繃帶忍痛將信送完，經議員賴清美了解，該郵局人員「經常被狗咬」，也呼籲養狗人士愛牠就不要讓牠傷害到別人。

臉書「伸港小鎮」有網友po出該名郵務士左腳血跡斑斑，褲子也被咬到破洞的畫面，並表示，「這已經是過去半年來已經是第三起了」，他打完破傷風後還忍痛敬業的把信送完，經醫師評估至少要休養一到二週，後續治療到康復也不知道要多久，也不知道會不會留下後遺症，換做是你的小孩或是你自己變成這樣你會怎麼想？也在網路提醒愛狗人士，請將愛犬綁好，不要再有下一個受害者。

▲彰化有郵務士被狗咬傷。（圖／翻攝自臉書伸港小鎮）

▲郵務士被狗咬傷褲子沾滿斑斑血跡。（圖／翻攝自臉書伸港小鎮）

經警方初步調查，這名男郵務士於12月13日10時50分，在伸港鄉工東一路附近送信，下車時遭工廠內的狗狗咬傷，造成雙腿有開放性外傷，但他不追究工廠責任，動保處表示，飼主若不牽繩放任寵物出入公共區域，依據動保法規處3千元到1萬5千元不等的罰則，若放任毛小孩出入有任何傷害，飼主將以涉嫌刑法過失傷害罪論處。

賴清美得知此事後，問了郵局的朋友被狗咬的郵政人員傷勢，得到的回答竟是「太多件了」、「只要資深的哪一個沒有被狗咬過」，她說，「我也曾在跑選民陳情案時被狗咬」，當時穿著牛仔褲，隔著褲子狗猛烈撕咬，腿都佈滿咬痕跟瘀青，當時的情形至今歷歷目，陰影永遠揮不去，為受傷的郵務士感到不捨跟難過，拜託養狗人士愛祂就不要讓衪傷害到別人。

▲彰化有郵務士被狗咬傷。（圖／翻攝自臉書伸港小鎮）

▲議員賴清美也曾被狗咬。（圖／議員賴清美提供）

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