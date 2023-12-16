母離家只留1句「不用照顧我了」　女15年後終尋獲...已天人永隔

▲警方協助楊女尋獲失蹤的母親，並協助處理後事。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名婦人15年從三重住處離家後，僅向女兒傳訊「以後不用再照顧我了，對不起，謝謝妳。」就與家人失去聯繫，女兒連忙向警方通報失蹤協尋。約1個月後，婦人被民眾發現陳屍於基隆八斗子漁港，但因身上沒證件，遲遲無法聯繫上家屬，直至日前透過板橋警方，近日順利交還給女兒，並協助處理後事。

據了解，楊姓婦人多年前，與男友未婚生下女兒後，就獨自將其扶養至就讀大學，但因沒有良好的學、經歷，僅能打零工賺錢，但仍入不敷出，楊婦只好向地下錢莊借錢扶養女兒。女兒也因出身單親家庭，從高中就半工半讀分攤家用，雖然時常回家時，看到債主上門討債，但與母親相依為命。

▲協會不僅出錢並出動人力，於本週二（12日）執行長吳倪冬月帶領處理母親後事。（圖／記者陸運陞攝）

15年前9月中旬，楊婦疑似無法承受經濟壓力，不想拖累女兒，以手機傳簡訊「以後不用再照顧我了，對不起，謝謝妳。」隨後離家失去聯絡。事隔1個月，民眾在基隆八斗子漁港東堤區發現，楊婦在海面上載沉載浮，已死亡多時，但由於大體嚴重腐敗，也無留下任何證件，當時以無名屍安置於基隆無名墓區。

新北市板橋分局尋人高手警員王閔南，經過抽絲剝繭比對資料，近日發現八斗子漁港無名女屍，極有可能是通報協尋的楊婦，通知女兒採集DNA樣本，經比對後確認為楊婦，交由楊女處理。原本以為是開心的結果，但警員發現，楊女丈夫多年前因病過世，除了留下一子讓其獨自照顧，也因經商失敗背負百萬元債務。

▲楊女向警方表示感謝，並表達終於放下心中大石。（圖／記者陸運陞攝）

警員見狀，立即聯繫民間善心機構「中華民國善願愛心協會」協助處理。該協會不僅出錢並出動人力，於本週二（12日）執行長吳倪冬月帶領下，攜帶圓鍬、十字鎬、斧頭、鐮刀，會同楊女、阿姨及姨丈，前往基隆無名墓區將楊婦帶回，並辦理相關法事後，選擇長眠於富德樹葬區。

楊女回想起之前，雖然當時家中欠下許多債務，時常有錢莊上門討債，但都沒有埋怨母親，默默協商分期付款償還。青春期同學們都在玩樂時，就知道趕快多做幾份工替母親償還債務。楊女表示，當時無論生死，就只想找回母親。如今非常感謝警員王閔南幫忙找到，心中一塊石頭終於落下。