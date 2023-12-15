　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

▲▼中華民國海軍陸戰隊,中華民國海軍,永遠忠誠,海軍陸戰隊隊員。（圖／ETtoday資料照）

▲海軍陸戰隊因訓練精實，讓許多役男避之唯恐不及。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

抽兵種籤前，很多人都會四處求神拜佛，希望不要抽到「籤王」海軍陸戰隊，因為海陸是「訓練精實」的象徵。對此，有鄉民哀怨表示，他不幸抽到「台灣最硬的籤」，要到龍泉海軍陸戰隊服役，擔心自己會被操爆，希望有過來人能先分享經驗。貼文一出，引發熱議。

「今天很不幸的，要告訴大家一件很可怕的事」，一名網友在PTT發文抱怨，由於自己的籤運真的很爛，竟抽到台灣最硬的籤，之後下部隊要去龍泉海軍陸戰隊服役，讓他相當憂心「不知道我會不會被操爆」，也希望有前輩可以出面分享經驗，讓他能好過一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲服兵役是大部分男生的必經之路，也是人生中的難忘回憶（圖／翻攝國防部發言人）

▲服兵役是大部分男生的必經之路，也是人生中的難忘回憶。（圖／翻攝國防部發言人）

貼文一出，馬上釣出不少網友笑稱「買樂透先」、「謝謝你保護台灣」、「恭喜，入伍洗澡請不要撿肥皂」、「恭喜，當兵很有回憶點也不是壞事」、「沒事，我弟也抽到，不忍噓」、「忘記我哪梯了 恭喜神抽」、「不會游泳曬太陽曬到死，靶場一堆狗大便直接入座」、「叫學長啊哈哈」。

不過，也有過來人安慰「現在不會操，操了梅花不知要掉幾顆」、「傻了海陸食物比陸軍好吃，屏東水果有夠甜，而且當兵超輕鬆」、「四個月夏令營一下就過去了哪有差」、「不用緊張，會去恆春採收洋蔥」、「四個月而已，扣掉新訓剩三個月」、「免費練八塊肌，有何不好」、「龍泉新訓的伙食很好」、「現在進去不會熱又有熱水，爽的很」。

其中，有不少網友都揭露當海陸的3大優勢，「海陸不用摺棉被，也不用一直五查（檢查械彈管制、查衛哨勤務、查現金糧秣、查教育訓練、查輔考人員），打掃也不刁，其實還不錯」、「不用折棉被爽，吃的也好」、「不用折棉被，爽哦」、「至少不用折棉被」。

ET快訊
他當兵抽到「籤王海陸」！過來人揭3優勢：其實不錯
林宥嘉唱一半突「甜蜜告白」　高調放閃愛妻
女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸
韓5高中生「集體性侵女同學」！　開直播喊：讓妳不孕
不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「不該說追回獎項」Cheap道歉了：真的覺得好累、好挫折

工程師DIY不到3分鐘！「和老婆愛愛」卻射不出來　醫曝問題：先戒1事

吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

整天喊沒錢！最愛「哭窮」5星座曝光　獅子座裝闊原因超現實

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「不該說追回獎項」Cheap道歉了：真的覺得好累、好挫折

工程師DIY不到3分鐘！「和老婆愛愛」卻射不出來　醫曝問題：先戒1事

吞藥一習慣「害食道潰瘍」！30歲女以為食道癌嚇壞就醫

整天喊沒錢！最愛「哭窮」5星座曝光　獅子座裝闊原因超現實

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

荷蘭推「大麻合法化試驗計畫」！2城市已上路　盼4年消除灰色地帶

游詩璟認「狀態真的不好」！　剛回歸八點檔就受打擊：給我點時間

他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

林宥嘉唱一半突「高調放閃愛妻」　鼻涕狂流自爆：得了A流

「綠色餐飲未來向上」　米其林主廚獲GDG大使力推有機與環境友善

古天樂子弟兵「破千萬點擊」男神來台　文青女神袁澧林下戲急見他

好市多「24K金金條」單季狂銷31億　上架一天內被掃光

吳欣盈不支持改國名　被問如何防財團掛勾答「沒有很大的concern」

陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」、重口味的不要吃

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

國中生畫〈帝王條款〉！美女律師發聲力挺

全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

「4星座」過年前全面轉運！

Netflix公開2023上半年熱門影集TOP 10

北台低溫近寒流！周末急凍、下周剩10度

2024年三生肖財運最旺

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

《帝王條款》校方重新發賀文！

更多熱門

相關新聞

陸戰隊墜坑骨折　海軍司令部要賠111萬

陸戰隊墜坑骨折　海軍司令部要賠111萬

海軍陸戰隊1位蘇姓上士2021年駐守金門烏坵時，誤踩路上1片遮住坑洞的鏽蝕鐵板，慘摔到深約1層樓的坑道裡，因脊椎壓迫性骨折，雖然回台接受骨泥灌注手術仍常疼痛不堪，蘇男怒告海軍司令部管理設施不當、要求國賠253萬餘元，台北地院審結，認定海軍司令部對於公共設施設置或管理有欠缺，判應國賠蘇男111萬餘元，全案還可上訴。

住外面才能獨立？「當兵不如租房」掀論戰

住外面才能獨立？「當兵不如租房」掀論戰

海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬判2年

海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬判2年

他當兵4個月嘆只能擋子彈！釣出1年役老鳥揭心酸

他當兵4個月嘆只能擋子彈！釣出1年役老鳥揭心酸

暑假當兵今開放申請！名額曝光　錯過等明年

暑假當兵今開放申請！名額曝光　錯過等明年

關鍵字：

籤王當兵海軍陸戰隊海陸

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

資生堂千金3度隆乳！

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面