他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

▲海軍陸戰隊因訓練精實，讓許多役男避之唯恐不及。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

抽兵種籤前，很多人都會四處求神拜佛，希望不要抽到「籤王」海軍陸戰隊，因為海陸是「訓練精實」的象徵。對此，有鄉民哀怨表示，他不幸抽到「台灣最硬的籤」，要到龍泉海軍陸戰隊服役，擔心自己會被操爆，希望有過來人能先分享經驗。貼文一出，引發熱議。

「今天很不幸的，要告訴大家一件很可怕的事」，一名網友在PTT發文抱怨，由於自己的籤運真的很爛，竟抽到台灣最硬的籤，之後下部隊要去龍泉海軍陸戰隊服役，讓他相當憂心「不知道我會不會被操爆」，也希望有前輩可以出面分享經驗，讓他能好過一些。

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▲服兵役是大部分男生的必經之路，也是人生中的難忘回憶。（圖／翻攝國防部發言人）

貼文一出，馬上釣出不少網友笑稱「買樂透先」、「謝謝你保護台灣」、「恭喜，入伍洗澡請不要撿肥皂」、「恭喜，當兵很有回憶點也不是壞事」、「沒事，我弟也抽到，不忍噓」、「忘記我哪梯了 恭喜神抽」、「不會游泳曬太陽曬到死，靶場一堆狗大便直接入座」、「叫學長啊哈哈」。

不過，也有過來人安慰「現在不會操，操了梅花不知要掉幾顆」、「傻了海陸食物比陸軍好吃，屏東水果有夠甜，而且當兵超輕鬆」、「四個月夏令營一下就過去了哪有差」、「不用緊張，會去恆春採收洋蔥」、「四個月而已，扣掉新訓剩三個月」、「免費練八塊肌，有何不好」、「龍泉新訓的伙食很好」、「現在進去不會熱又有熱水，爽的很」。

其中，有不少網友都揭露當海陸的3大優勢，「海陸不用摺棉被，也不用一直五查（檢查械彈管制、查衛哨勤務、查現金糧秣、查教育訓練、查輔考人員），打掃也不刁，其實還不錯」、「不用折棉被爽，吃的也好」、「不用折棉被，爽哦」、「至少不用折棉被」。